Stasera venerdì 4 febbraio su La7 torna Propaganda Live: ospiti e anticipazioni

Propaganda Live, il talk show del venerdì sera, è uno dei programmi più amati di La7. Condotto da Diego Bianchi, detto Zoro, stasera 4 febbraio torna puntuale all'appuntamento con i telespettatori. Quali saranno gli ospiti e quali i principali temi? Dopo la settimana che ha portato all'elezione bis di Sergio Mattarella nel ruolo di presidente della Repubblica, sono i temi legati alla politica e le divisioni che si stanno consumando all'interno dei partiti e delle coalizioni al centro di Propaganda Live. La satira di Makkox e la Top Ten delle notizie più curiose della settimana, si annunciano esilaranti.Stasera, inoltre, andrà in onda un PropagandaBest – Quirinal Party. Si tratta di una rassegna delle interviste, dei servizi e dei reportage che Diego Bianchi e la squadra di giornalisti del programma hanno realizzato nelle settimane che hanno portato alla nomina del Capo dello Stato.

Naturalmente come sempre la colonna sonora sarà della Propaganda Orchestra. I musicisti guidati da Roberto Angelini non faranno mancare il loro accompagnamento. Annunciato, inoltre un racconto dettagliato dei retroscena sulla rielezione di Mattarella e i contrasti che sono nati proprio a causa della scelta di eleggere ancora il capo dello Stato uscente.

Un best of di Propaganda, quindi, a causa anche alla contemporanea presenza del Festival di Sanremo. Oltre al solito parterre di presenze che coadiuvano Bianchi (i giornalisti Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata e Constanze Reuscher), i telespettatori ritroveranno molti degli ospiti delle puntate precedenti, tra cui il cronista de La Repubblica Filippo Ceccarelli, l’inviato speciale Memo Remigi e gli attori Andrea Pennacchi, Antonella Attili e Maurizio Milani. La puntata della passata settimana non era andata in onda proprio a causa dell'elezione del presidente della Repubblica. Ma Zoro si è presentato ai telespettatori nella serata di lunedì 31 gennaio. Ora torna alla sua serata canonica, quella del venerdì.

