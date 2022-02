Maria Chiara Giannetta, chi è l'attrice oggi a Sanremo: carriera e vita privata, il fidanzato Maurizio

04 febbraio 2022 a

lMaria Chiara Giannetta sul palco dell'Ariston per affiancare Amadeus nella conduzione della quarta serata, quella dedicata a cover e duetti, del Festival di Sanremo 2022. Una gran bella vetrina quella di oggi - venerdì 4 febbraio - per l'attrice recentemente protagonista della fiction Blanca, sempre su Rai1, che ha riscontrato un grande successo. "Ieri Drusilla è stata straordinaria, e il vaore delle cose che diceva, nel modo giusto, perché la cosa importante è il modo in cui vengono dette le cose. L’invito qui è stato bellissimo, e il mio approccio sarà quello di poter dare me stessa, la simpatia, che ha messo ieri Drusilla, l’energia, e sono felicissima" ha detto nella conferenza che precede la serata la giovane attrice.

Originaria di Foggia, Maria Chiar, 29 anni, ha sempre avuto una passione incredibile per la recitazione. Per questo motivo ha iniziato a studiare quando era ancora una ragazzina, mettendo pian piano in pratica tutti gli insegnamenti ricevuti. Laureata in Lettere e Filosofia all’università di Foggia, ha lavorato in teatro e per diverse pubblicità, poi ha esordito sul piccolo schermo nel 2013, con un piccolo ruolo in Don Matteo. Da quel momento, la sua carriera è stata tutta in ascesa: ha preso parte a diversi film, tra cui il fortunatissimo Bentornato Presidente!, con Claudio Bisio. Ma è soprattutto in televisione che ha avuto successo, fino ad arrivare ad ottenere una parte da protagonista proprio in Don Matteo. Come erede di Simone Montedoro, la giovane ha indossato i panni del Capitano Anna Olivieri. Oltre a Don Matteo si è resa protagonista della fiction Mediaset con Raoul Bova, Buongiorno Mamma. Recentemente il successo con Blanca.

Per quanto riguarda la vita privata, alcune voci (per la verità non ancora confermate) la danno come fidanzata del comico e attore Maurizio Lastrico. Tra le curiosità sul suo conto, accanto alla passione per la recitazione, la giovane ha sempre avuto anche quella per la fotografia. Nel tempo libero gioca a tennis. Ama la lettura e uno dei suoi scrittori preferiti è Philip Roth.

