Stasera in tv, 4 febbraio 2022, su Rai1 la quarta serata del Festival di Sanremo: la scaletta e le cover

Stasera in tv, venerdì 4 febbraio, quarto appuntamento con il Festival di Sanremo 2022 (Rai1 ore 20,50). Il conduttore e direttore artistico Amadeus oggi sarà affiancato da Maria Chiara Giannetta, attrice reduce dal successo della fiction Blanco. La serata odierna è quella dedicata alle cover e la novità è l'introduzione da quest'anno di canzoni straniere. A votare saranno tutte le giurie: il pubblico da casa tramite il televoto, la giuria demoscopica e la sala stampa. Dopo le prime tre serate in testa alla classifica c'è la coppia formata da Mahmood e Blanco, al secondo posto Elisa e al terzo Gianni Morandi.

La scaletta delle uscite dei cantanti e le canzoni scelte: Le vibrazioni – Live and let die (di Paul McCartney) con Sofia and The Giants; Ditonellapiaga e Rettore – Nessuno mi può giudicare (di Caterina Caselli); Michele Bravi – Io vorrei, non vorrei ma se vuoi (di Lucio Battisti); Massimo Ranieri – Anna verrà (di Pino Daniele) con Nek; Fabrizio Moro – Uomini soli (dei Pooh); Rkomi – Medley Vasco Rossi con Calibro 35; Giovanni Truppi – Nella mia ora di libertà (di Fabrizio De André) con Vinicio Capossela; Tananai – A far l'amore comincia tu (di Raffaella Carrà) con Rose Chemical; Noemi – You Make Me Feel Like a Woman (di Aretha Frankylin); Ana Mena – Medley con Rocco Hunt; Iva Zanicchi – Canzone (di Don Backy e Detto Mariano nella versione di Milva); Gianni Morandi – Medley con Mousse T; Achille Lauro – Sei bellissima con Loredana Bertè; Dargen D'Amico – La bambola (di Patty Pravo); Emma – Baby one more time (di Britney Spears); Mahmood e Blanco – Il cielo in una stanza (di Gino Paoli); Matteo Romano – Your songs (di Elton John) con Malika Ayane; Yuman – My way (di Frank Sinatra) con Rita Marcotulli; Aka7even – Cambiare (di Alex Baroni) con Arisa; Sangiovanni – A muso duro (di Pierangelo Bertoli) con Fiorella Mannoia;

La rappresentante di lista – Be my baby (di The Ronettes) con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra; Highsnob e hu – Mi sono innamorato di Te (di Luigi Tenco) con Mr Rain; Giusy Ferreri – Io vivrò senza te (di Lucio Battisti) con Andy dei Bluvertigo; Irama – La mia storia tra le dita (di Gianluca Grignani) con Gianluca Grignani; Elisa – What a feeling (di Irene Cara).

Gli ospiti dunque saranno i cantanti che affiancheranno nelle cover i concorrenti in gara. Non mancano autentiche icone della musica italiana, da Fiorella Mannoia a Loredana Berté passando per Vinicio Capossela e Nek. Da sottolineare la scelta di alcuni brani di artisti recentemente scomparsi come Raffaella Carrà e Milva.

