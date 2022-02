Ascolti tv, Amadeus straccia tutti e continua a battere record

04 febbraio 2022 a

Ancora una serata di ascolti record per il Festival di Sanremo condotto da Amadeus. Nel terzo appuntamento, giovedì 3 febbraio, sono stati 9 milioni e 360 mila, pari al 54.1% di share, gli spettatori che hanno seguito sulla rete ammiraglia della televisione di Stato il principale appuntamento annuale della canzone italiana. Il trend degli ascolti si conferma ancora in crescita rispetto all'anno scorso, quando la terza serata del festival, in quel caso dedicata alle cover, tradizionalmente care al pubblico, aveva ottenuto in media 7 milioni 435 mila spettatori pari al 44.4% di share. Un salto in avanti notevole se si considera che sul palcoscenico gli artisti hanno ripresentato i loro brani inediti e non canzoni già entrate nella storia della musica, come invece accadrà questa sera, venerdì 4 febbraio, quarta giornata di Festival.

La prima parte della terza serata (dalle 21.30 alle 23.42) ha avuto 12 milioni 849 mila spettatori con il 53.2% di share; la seconda (dalle 23.46 all'1.46) 5 milioni 455 mila con il 56.8%. Nel 2021 la prima parte della terza serata del festival aveva raccolto 10 milioni 596 mila telespettatori pari al 42.4% di share, la seconda 4 milioni 369 mila con il 50.6%. Gli ascolti sono in linea con l'edizione 2020, quando la terza serata ottenne in media 9 milioni 836 mila spettatori e il 54.5% di share.

Ovviamente come sempre accade quando la Rai trasmette il Festival di Sanremo, sul fronte degli ascolti le altre reti sono costrette ad alzare bandiera bianca. Su Canale 5 la prima tv Cetto c’è, senzadubbiamente ha catalizzato l'attenzione di 1.610.000 spettatori con uno share del 6.48%. Su Rai 2 Darkest Minds ha interessato 522.000 spettatori (2%). Su Italia 1 Kill Bill – Volume 1 ha ottenuto 716.000 spettatori pari al 2.78%. Su Rai 3 Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca) è stato visto da 570.000 spettatori con il 2.16%. Su Rete 4 per Dritto e Rovescio 827.000 spettatori (4.16%). Infine La 7: PiazzaPulita registra 747.000 spettatori pari al 3.14%.

