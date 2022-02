Stasera giovedì 3 febbraio, su La7 torna PiazzaPulita: ospiti e anticipazioni

03 febbraio 2022 a

a

a

La rielezione di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica e le conseguenze politiche, l'andamento della pandemia da Covid 19 e la situazione economica che sta vivendo il Paese, saranno al centro della puntata di PiazzaPulita, stasera in tv, giovedì 3 febbraio, su La7 a partire dalle ore 21.15. Corrado Formigli e i numerosi e autorevoli ospiti che parteciperanno al talk, si concentreranno proprio sulle macerie politiche che ha lasciato tra i partiti la rielezione del capo dello Stato uscente. Il centrodestra appare frantumato, tanto che si ipotizza la nascita di un nuovo partito. Nel centrosinistra non mancano i mal di pancia e il Movimento 5 Stelle sembra alla vigilia di un'implosione, spaccato in due o forse ancora più parti.

Dal Covid alle baby gang, le anticipazioni su Dritto e Rovescio

Ma quelli politici non sono gli unici problemi che sta vivendo il Paese. Intanto la pandemia da Covid 19. Dati e statistiche fanno sperare che il picco della quarta ondata sia stato superato, i problemi però restano. Anche nella giornata di oggi i decessi sono stati oltre 400 e circa 20mila persone sono ancora ricoverate negli ospedali. Il virus continua a diffondersi, anche se a una velocità che sembra minore rispetto a quella di qualche settimana fa. Intanto lo zoccolo duro dei no vax non molla. Quello degli esperti è ormai diventato un coro: è indispensabile vaccinarsi. Eppure c'è chi ancora non si è lasciato convincere. Altra emergenza da prendere in considerazione è quella economica. Il costo della vita aumenta e le difficoltà non investono soltanto le famiglie, ma anche le aziende. Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi? Come si muoverà il governo guidato da Mario Draghi?

La scaletta e gli ospiti della terza serata. Co-conduttrice Drusilla Foer

Come al solito sono stati anticipati gli ospiti della puntata. Stasera Corrado Formigli avrà in studio o in collegamento il direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani, Carlo Cottarelli; il professore di microbiologia dell’Università di Padova, Andrea Crisanti; l’imprenditore Guido Crosetto; il leader di Azione, Carlo Calenda; la direttrice di Euromedia Research, Alessandra Ghisleri; Nunzia De Girolamo e i giornalisti Francesco Cancellato, Gad Lerner, Antonio Padellaro, Alessandra Sardoni e Silvia Sciorilli Borrelli. Puntuale, come tutti i giovedì, il racconto di Stefano Massini.

Record di ascolti per la seconda serata del Festival

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.