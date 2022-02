Anna Valle, Sanremo: la Miss Italia 1995 che non ha i social presenta la nuova fiction Lea è un nuovo giorno

03 febbraio 2022 a

a

a

Anna Valle è uno dei superospiti della terza serata del Festival di Sanremo. L'attrice e modella italiana, Miss Italia 1995, salirà sul palco dell'Ariston oggi giovedì 3 febbraio assieme al conduttore e direttore artistico Amadeus per presentare la nuova fiction in cui è stata impegnata, Lea è un nuovo giorno, in cui per la prima volta interpreta un’infermiera.

La scaletta e gli ospiti della terza serata. Co-conduttrice Drusilla Foer

Nata a Roma il 19 giugno 1975, Anna Valle ha vissuto per alcuni anni a Ladispoli. Dopo la separazione dei genitori si trasferisce in Sicilia, dove inizia a recitare al teatro greco di Siracusa. Terminati gli studi liceali, si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania, ma interrompe gli studi nel 1995, quando viene eletta Miss Italia, partecipando al concorso col titolo di Miss Sicilia. Da quel momento in poi la vita di Anna cambia radicalmente: partecipa a Miss Universo 1996 e al videoclip del brano Giovane amante mia di Gianni Morandi. Nel 1999 entra nel cast della fiction Commesse, mentre l'esordio nel grande schermo è datato 1998 con il lungometraggio Le faremo tanto male. Tra le varie fiction e film a cui partecipa, nel 2010 gira la miniserie Atelier Fontana - Le sorelle della moda, in cui interpreta una delle tre stiliste Fontana assieme ad Alessandra Mastronardi e Federica De Cola; mentre nel 2019 è Irene, insegnante di musica ed ex-moglie del direttore d'orchestra Luca Marioni, interpretato da Alessio Boni, nella fiction La Compagnia del Cigno.

Record di ascolti per la seconda serata del Festival

Per quanto riguarda la sua vita privata, è sposata dal 2008 con un avvocato e produttore di Vicenza, Ulisse Lendaro, dal quale ha avuto i figli Ginevra, nata il 20 aprile 2008, e Leonardo, nato il 30 aprile 2013. Non è un'amante delle nuove tecnologie come ha affermato a Domenica In in passato e di conseguenza non ha alcun profilo sui social.

Eurovision Song Contest, i conduttori saranno Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. L'annuncio a Sanremo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.