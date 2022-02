Stasera in tv giovedì 3 febbraio, torna Dritto e Rovescio e... oltre: le anticipazioni

03 febbraio 2022 a

Politica, situazione sanitaria, economia e baby gang. Sono i temi principali al centro della puntata di Dritto e Rovescio in programma stasera, giovedì 3 febbraio, su Rete 4, inizio alle ore 21.25. Come al solito al timone del talk di attualità ci sarà Paolo Del Debbio che guiderà i numerosi ospiti nei dibattiti, come al solito intensi e non privi di polemiche. Ma anche questa sera il titolo della puntata subirà una piccola variazione. A Dritto e Rovescio, infatti, segue "...e oltre". Tra i temi in discussione, sicuramente le novità relative alle regole per cercare di gestire la pandemia.

Paolo Del Debbio intervisterà il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri per fare un punto sulle questioni legate alla gestione pandemica. Tra gli argomenti trattati le misure attualmente in vigore, il probabile addio al sistema dei colori delle Regioni, fino all’ipotesi di una quarta dose di vaccino. Ma si parlerà anche delle restrizioni per il mondo della scuola, dell'utilizzo delle mascherine, dall'andamento dei contagi. L'occasione per cercare di comprendere se davvero nel giro di qualche settimana il Paese può riuscire davvero a mettersi alle spalle la quarta ondata di Covid.

Nel corso della puntata di questa sera, si parlerà anche dell’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità e delle utenze, aumenti che mettono sempre più in difficoltà gli italiani. Aumentano di giorno in giorno le famiglie che faticano ad arrivare alla fine del mese. Difficoltà che vivono sempre di più anche le aziende, come del resto è noto allo stesso governo guidato da Mario Draghi. Dritto e Rovescio... e oltre tratterà anche il tema dell'obbligo vaccinale per gli over 50 e farà un confronto tra il nostro Paese e altre realtà europee che hanno deciso di ridurre oppure di abbandonare completamente le restrizioni anti Covid. Infine si parlerà delle baby gang e degli ultimi episodi di violenza.

