Cesare Cremonini, Sanremo: i Lunapop con 50 special, la ex fidanzata Malika Ayane e la nuova compagna Martina Margaret Maggiore nella vita del cantante bolognese

03 febbraio 2022 a

a

a

Il superospite musicale della terza serata del Festival di Sanremo questa sera, giovedì 3 febbraio, sarà Cesare Cremonini, che salirà sul palco dell'Ariston dopo le esibizioni dei Maneskin nella prima serata e di Laura Pausini ieri sera. Il cantautore bolognese e Amadeus, direttore artistico e conduttore, non hanno ancora fatto sapere quale sarà il programma della serata e cosa porterà in scena Cremonini, ma probabilmente nei due momenti in cui l'ex cantante dei Lunapop sarà sul palco ci sarà un ritorno al passato con brani storici e un momento invece dedicato al nuovo album in uscita tra qualche settimana, La ragazza del futuro.

Cremonini è nato a Bologna il 27 marzo 1980, figlio di Carla, professoressa di lettere, e Giovanni Cremonini, medico. All'età di 6 anni inizia a suonare il pianoforte e la musica classica, che abbandonerà all'età di 11 anni dopo aver ricevuto in regalo un album dei Queen. La carriera musicale e il successo arrivano con i Lùnapop, che nascono dalle ceneri dei Senza filtro, band formata negli anni novanta da Cremonini, Gabriele Galassi, Alessandro De Simone, Lorenzo Benedetti e Andrea Furlanetto. Nel 1997 avvenne l'incontro con il produttore Walter Mameli e col promoter manager Marco Stanzani. Nel marzo del 1999, il chitarrista Lorenzo Benedetti fu sostituito da Michele Giuliani, mentre al basso arrivò Nicola "Ballo" Balestri, al posto di Andrea Furlanetto. Il gruppo cambiò nome e nacquero, ufficialmente, i Lùnapop. Il 27 maggio del 1999 esce in radio il singolo di debutto 50 Special con il quale il gruppo raggiunge il successo: disco di platino e più di 100.000 copie vendute in soli tre mesi, non male per un brano scritto durante la preparazione dell'esame di maturità. Il 27 novembre 1999 fa il suo debutto in radio Un giorno migliore, tre giorni dopo esce l'album ...Squérez?, l'unico disco dei Lùnapop, che vinsero il Festivalbar con Qualcosa di grande. La band si sciolse nel 2002. Cremonini inizia così la sua carriera da solista: il 15 novembre 2002 esce il primo album, Bagùs, mentre nel 2005 arriva Maggese, dal quale vengono estratti, tra gli altri, l'omonimo singolo e Marmellata #25. Il terzo album è un live, mentre il quarto è datato 2008 ed è Il primo bacio sulla luna. Seguono quindi una raccolta dei più grandi successi, La teoria dei colori, Logico, Possibili scenari, la compilation 2C2C. In arrivo a fine febbraio invece il nuovo lavoro, La ragazza del futuro, anticipata da due singoli: l'omonimo e Colibrì.

La scaletta e gli ospiti della terza serata. Co-conduttrice Drusilla Foer

Cremonini è stato fidanzato con la cantante Malika Ayane per due anni, dal 2009 al 2011. Adesso è fidanzato con Martina Margaret Maggiore, di 18 anni più giovane, musa ispiratrice de La ragazza del futuro. +

Record di ascolti per la seconda serata del Festival

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.