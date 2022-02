Diego Dalla Palma, il grande truccatore italiano: la storia d'amore con Anna Del Bene, la pansessualità e l'erotomania

03 febbraio 2022 a

C'è anche Diego Dalla Palma tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, il salotto pomeridiano di Rai 1 in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16. Il noto truccatore sarà oggi - giovedì 3 febbraio - nel teatro del Casinò di Sanremo, la location scelta per questa settimana di Festival per la messa in onda del programma di Serena Bortone.

Diego Dalla Palma è nato a Enego il 24 novembre 1950 ed è considerato uno dei più grandi truccatori a livello mondiale, al punto di essere soprannominato dal New York Times come "Il profeta del make up made in Italy". Inizia a lavorare a diciotto anni a Milano, come costumista e scenografo in alcune produzioni teatrali, specializzandosi nel frattempo anche come truccatore e, grazie a Corrado, facendosi un nome in ambito televisivo. Entra nella squadra dei costumisti Rai nel 1968 e vi rimane fino al 1978, quando ha aperto a Milano il Make Up Studio, un laboratorio d'immagine. Nel giro di poco tempo ha anche lanciato una propria linea di cosmetici, chiamata Diego Dalla Palma Milano. Negli anni ha anche pubblicato dei manuali sul trucco e sulla bellezza, curando pure delle rubriche televisive a tema: tra queste, l'Almanacco del giorno dopo o Il trucco c'è. Da settembre 2020 è opinionista a ItaliaSì! di Marco Liorni.

Capitolo vita privata: sappiamo poche cose sul lato sentimentale di Diego Della Palma, ma quello che è noto lo ha reso pubblico lo stesso truccatore al Corriere della Sera, dove ha raccontato di una lunga storia d’amore con Anna Del Bene e si è dichiarato pansessuale. "La predisposizione a sentire un fremito o un sentimento sia per donne sia per uomini è un patrimonio. A dire il vero, l’ho abbandonata dopo un grande amore con una donna, Anna Del Bene. Dopo, ho seguito un istinto che mi portava più verso l’omosessualità e di questa fase ho ricordi meno belli… Sono stato un erotomane dai 24 ai 40 anni, ma nessuno può pensare di rovinarmi: sono stato solo con adulti consenzienti".

