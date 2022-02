Sanremo, la scaletta e gli ospiti della terza serata. Co-conduttrice Drusilla Foer, sul palco anche Cremonini, Saviano, Valle e la carabiniera Martina Pigliapoco

03 febbraio 2022 a

Terza serata del Festival di Sanremo questa sera, giovedì 3 febbraio. Sul palco dell'Ariston saliranno tutti e 25 gli artisti in gara, che faranno riascoltare le loro canzoni. A giudicarli non ci sarà più la sala stampa, bensì la giuria demoscopica e il televoto, che varranno ciascuno il 50% del totale. Non è stato ancora reso noto l'ordine di uscita dei big, in quanto devono essere ancora associati i codici del televoto all'artista. La scaletta definitiva verrà pubblicata nel primo pomeriggio.

Co-conduttrice della serata, dopo Ornella Muti e Lorena Cesarini, ci sarà Drusilla Foer, che in conferenza stampa si è detta "molto contenta di essere a Sanremo. Non è solo un luogo musicale, ma un luogo di aggregazione. Lo vediamo dai dati, dall'Italia che rimane davanti alla tv. Mi felicito per il dato del pubblico molto giovane, ed è frutto dell'indagine attenta fatta da Amadeus per scegliere artisti non solo supernoti, ma anche quelli conosciuti tra i più giovani. Ho trovato serate colme di affettività. Dove c'è affetto io mi diverto e intendo divertirmi, innanzitutto con Amadeus. Sono contenta che tutto sommato io dovevo essere la figura scandalosa di questo Festival, ma mi sembra che vi siano venute a galla la volontà e la determinazione sia degli ospiti che dei cantanti di parlare di certi temi".

Per quanto riguarda gli ospiti, grande attesa per Cesare Cremonini, che presenterà il suo nuovo album, La ragazza del futuro, anticipato dall'omonimo singolo e da Colibrì. Ci sarà anche Roberto Saviano con un intervento sulla strage di Capaci e via d'Amelio, poi Anna Valle che parlerà della sua nuova fiction, e la carabiniera Martina Pigliapoco, che ha salvato una donna dal suicidio. Sul palco della nave Costa Toscana salirà Gaia, e non più i Coma Cose in quanto positivi.

