Johnson Righeira, chi è: il successo con Michael, l'arresto per droga nel 1993, la separazione definitiva nel 2015

03 febbraio 2022 a

a

a

Ci sarà anche Johnson Righeira tra gli ospiti odierni - giovedì 3 febbraio - di Oggi è un altro giorno, il salotto pomeridiano di Rai 1 in onda dalle 14 alle 16 dal lunedì al venerdì. Il cantautore italiano sarà al teatro del Casinò di Sanremo, cioè da dove va in onda in questi giorni di Festival il programma condotto da Serena Bortone.

Serena Bortone, sempre più amata dai telespettatori. Il mistero della vita privata, quella cena con Lorenzo Viotti

Johnson Righeira, anche noto come Aspro Marinetti, pseudonimo di Stefano Righi, è un cantante tra i più amati dal pubblico, famosissimo soprattutto a inizio degli anni Ottanta. Nato a Torino, sotto il segno della Vergine, il 9 settembre 1960, è quindi un noto cantautore e storico volto del duo musicale Righeira. Lo ha composto insieme a Michael Righeira (all’anagrafe Stefano Rota), e insieme hanno sigillato pagine intramontabili della musica anni Ottanta in Italia.Vamos a la playa, No tengo dinero e L’estate sta finendo: questi i brani che hanno sbancato in quegli anni, segnando una intera generazione.

Marino Bartoletti, l'esperto di Sanremo: la lotta al tumore e la tragica morte della moglie

La fondazione dei Righeira risale al 1983, alba di una carriera stellare nel mondo delle hit. Con Michael Righeira si sono conosciuti a scuola, precisamente al Liceo Scientifico Albert Einstein di Torino in cui erano compagni di classe. Righeira è stato inventato proprio da Stefano Johnson Righi, che aveva brasilianizzato il suo vero cognome durante le partite a calcio con i compagni. Ma oggi il duo non ha più rapporti: si sono sciolti nel 2015 e si è parlato molto della loro separazione. Johnson vive a Torino, Michael in Veneto. Al Corriere della Sera, Johnson aveva parlato dei motivi dello scioglimento: “Sono gli stessi motivi, con aggravanti. Non abbiamo più niente da condividere. Sono riuscito a dilapidare i soldi man mano che li guadagnavo. Andava tutto così veloce, ma adesso io e lui non abbiamo più nulla in comune. Tornare insieme? Non credo proprio. La prima separazione fu dal 1992 al 1999. Quella definitiva è datata 23 giugno 2015”. L’artista nel 1993 è stato arrestato con l’accusa di spaccio di stupefacenti ed è dovuto rimanere per ben 5 mesi in carcere, salvo poi essere assolto dopo il processo. Finì in carcere con lui anche l'allora convivente, Silvia.

Record di ascolti per la seconda serata del Festival

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.