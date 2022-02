Le Vibrazioni, a Sanremo omaggio a Stefano D'Orazio, ma all'Ariston non c'è Vessicchio

02 febbraio 2022 a

Un omaggio a Stefano D'Orazio al termine della loro esibizione. Le Vibrazioni lasciano il palco dell'Ariston di Sanremo con un "Ciao Stefano!", per ricordare il batterista dei Pooh, scomparso nel novembre 2020. D'Orazio è anche raffigurato sul rullante della batteria della band, e come scritto su Twitter "ci rimarrà per tutte le sere".

Stefano D'Orazio è morto la sera del 6 novembre 2020 presso il Policlinico Agostino Gemelli all'età di 72 anni per le complicanze causate dal Covid. L'annuncio della sua scomparsa è stato dato poche ore dopo da Roby Facchinetti sui social, oltre che in diretta televisiva da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme durante Tale e Quale Show. Il 9 novembre si è svolto il corteo funebre dal Campidoglio fino alla Basilica di Santa Maria in Montesanto, nota come la Chiesa degli artisti a Piazza del Popolo, dove si sono celebrate le esequie. Il 5 dicembre 2020 gli è stata dedicata una serata speciale su Rai 1, dal titolo Ciao Stefano, amico per sempre, fatta di aneddoti e documenti inediti per raccontare la lunga carriera con i Pooh.

Le Vibrazioni sono in gara al Festival di Sanremo con il brano Tantissimo. Venerdì, nella serata cover, porteranno sul palco dell'Ariston Live and let die degli Wings di Paul McCartney. Con loro anche gli inglesi Sophie and the Giants e il maestro Beppe Vessicchio. Il maestro sarebbe dovuto essere all'Ariston già questa sera, ma non era presente. Positivo al Covid nei giorni scorsi, si era negativizzato, ma non è stato ufficializzato ancora il perché della sua assenza.

