Irama, Sanremo: dalla vittoria di Amici alla "non" partecipazione al Festival 2021 causa Covid

02 febbraio 2022 a

a

a

Sul palco dell'Ariston di Sanremo, questa sera mercoledì 2 febbraio, salirà anche Irama. Il cantante nativo di Carrara è alla terza partecipazione al Festival di Sanremo, quattro se si prende in considerazione anche la sezione Nuove proposte. Lo scorso anno però non è mai salito sul palco nella cinque giorni di gara, visto che era statoi riscontrato un caso di positività in un membro del suo staff. Così è andato in onda con il video delle prove. Quest'anno, la canzone che porta in gara Irama è Ovunque sarai, Nella serata cover, invece, duetterà con Gianluca Grignani in La mia storia tra le dita.

Sanremo, la seconda serata: tra i cantanti in gara Elisa, Emma e Sangiovanni. Zalone e Pausini gli ospiti

Irama, nome d'arte di Filippo Maria Fanti, è nato 26 anni fa a Carrara. Il nome d'arte è l'anagramma del suo secondo nome, ma la parola significa anche ritmo in lingua malese. Esordisce nel mondo della musica alla 66esima edizione del Festival di Sanremo nel 2016 con il singolo Cosa resterà nella categoria Nuove proposte, mentre nel 2018 ha vinto la 17esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Durante l'edizione lancia il brano inedito Nera, che ottiene la seconda posizione della Top Singoli e viene certificato quadruplo disco di platino dalla Fimi per le oltre 200.000 copie vendute. In seguito ha anche trionfato ad Amici Speciali, spin-off, dedicato alla raccolta fondi della Protezione Civile per l'emergenza Covid 19. Nella sua carriera ha conseguito 30 dischi di platino e 3 dischi d'oro, corrispondenti a 1.935.000 unità di vendita certificate dalla Fimi. La certificazione più alta per gli album è stata il triplo platino per Plume, denotante 150 000 unità equivalenti vendute.

Il Codacons denuncia Achille Lauro e la Rai: "Blasfemia e vilipendio alla religione"

Per quanto riguarda la vita privata, prima di Amici aveva una relazione con Giulia Tascione. Si fidanza poi con Giulia De Lellis, e dopo essersi lasciato nel marzo 2019 è stato pizzicato in compagnia di un’altra ragazza, la modella greca Victoria Stella Doritou.

Beppe Vessicchio, chi è il direttore d'orchestra amato dai social: gli esordi da comico, l'amore per Enrica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.