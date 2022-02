Sangiovanni, Sanremo 2022: l'esordio ad Amici con Malibù, il fidanzamento con Giulia Stabile, l'amicizia con Madame e la passione per il Milan

02 febbraio 2022 a

a

a

Aprirà la gara questa sera - mercoledì 2 febbraio - Sangiovanni. Il cantante vicentino, secondo classificato della scorsa edizione di Amici, sarà il primo cantante ad esibirsi sul palco dell'Ariston per la seconda serata del festival di Sanremo. Il giovane cantante, re di Spotify nel 2021 con Malibù - la canzone è stata la più ascoltata nel corso dell'anno sulla piattaforma - si esibirà con Farfalle, brano nato dopo un momento difficile, come da lui stesso confermato a Tv Sorrisi e Canzoni. Venerdì invece, nella serata cover, duetterà con Fiorella Mannoia in A muso duro di Pierangelo Bertoli.

Sanremo, la seconda serata: tra i cantanti in gara Elisa, Emma e Sangiovanni. Zalone e Pausini gli ospiti

Giovanni Pietro Damian, questo il vero nome, è nato il 9 gennaio 2003 a Vicenza. Si fa chiamare Sangiovanni perché tutti gli hanno sempre detto di non avere la faccia di un Santo e quindi di aver scelto questo nome d’arte proprio per questo motivo. Ha frequentato il liceo scientifico Don Giuseppe Fogazzaro di Vicenza, lasciandolo al quarto anno per partecipare ad Amici di Maria De Filippi. Ed è proprio all'interno del programma di Canale 5 che ha riscosso un grande successo. Pubblica i singoli Lady, Tutta la notte e Hype, che scalano la classifica italiana. Quello di maggior successo è stato Lady, certificato quadruplo disco di platino dalla Federazione Industria Musicale Italiana. Il 14 maggio 2021 è uscito per Sugar Music il primo EP omonimo del cantante, che è entrato direttamente in vetta alla classifica italiana degli album e che in due settimane ha ottenuto il suo primo disco di platino, a cui se ne è aggiunto un secondo nel successivo luglio e un altro ancora a settembre per le oltre 150 000 unità di vendita totalizzate a livello nazionale. Nella settimana di uscita Sangiovanni ha ottenuto il suo primo singolo numero uno grazie a Malibu, che è anche risultato il brano di maggior successo del 2021 secondo la FIMI, oltre ad essere stato quello più ascoltato in Italia sia su Spotify che su Apple Music, nonché il video più visto dell'anno su Vevo.

Amadeus annuncia i brani della serata cover di Sanremo

Sentimentalmente è legato a Giulia Stabile, ballerina che ha conosciuto durante l'edizione di Amici vinta proprio dalla ragazza. In passato ha sofferto per tanti anni di ansia avendo subito episodi di bullismo da parte dei compagni di classe e da parte dei professori. Ai tempi del liceo ha conosciuto Madame, con la quale ha stretto un forte legame di amicizia, mentre è un grande tifoso del Milan.

Sangiovanni, con Giulia Stabile un amore a distanza: "Ci vediamo poco e il gossip mi dà fastidio"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.