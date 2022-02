Beppe Vessicchio, chi è il direttore d'orchestra amato dai social: gli esordi da comico, l'amore per Enrica. A Sanremo dal 1990

02 febbraio 2022 a

Ci sarà anche Beppe Vessicchio al Festival di Sanremo 2022. Il direttore d'orchestra però ha rischiato di non esserci a causa del Covid ma è riuscito a negativizzarsi in tempo utile per salire sul palco dell'Ariston e poter essere al fianco de Le Vibrazioni con la mitica bacchetta in mano (la band porterà in gara il brano dal titolo Tantissimo). Ma lo storico direttore d'orchestra sarà al fianco della band nella serata delle cover - venerdì 4 febbraio - accompagnandola al pianoforte nel celebre brano Live and lete Die scritto da Paul e Linda McCartney.

All'anagrafe Giuseppe Vessicchio, originario di Napoli, 62 anni il prossimo 17 marzo, è un musicista, arrangiatore, direttore d'orchestra, compositore, negli ultimi anni diventato anche un vero e proprio personaggio televisivo italiano. Artisticamente è nato proprio nel mondo dello spettacolo perché parallelamente agli studi musicali nel 1975 esordì nel gruppo dei Trettré (all'epoca attivi, col nome de I Rottambuli, perlopiù nell'ambito dell'avanspettacolo, un trio composto, oltreché da lui, da Mirko Setaro e Edoardo Romano, dove s'occupa perlopiù del lato musicale, suonando chitarra e pianoforte. Dopo alcuni anni lasciò il gruppo - sostituito da Gino Cogliandro - che poi ottenne un grande successo. Presenza fissa al Festival di Sanremo dal 1990, in tre occasioni è stato premiato come miglior arrangiatore mentre come direttore d'orchestra ha vinto quattro edizioni (nel 2000 con Sentimento degli Avion Travel, nel 2003 con Per dire di no di Alexia, nel 2010 con Per tutte le volte di Valerio Scanu e nel 2011 con Chiamami ancora amore di Roberto Vecchioni). In tv è noto per essere stato anche insegnante di musica e direttore d'orchestra in diverse edizioni del programma televisivo Amici di Maria De Filippi. Ha diretto in mondovisione l'orchestra che ha suonato in onore di John Lennon dal Cremlino; direttore artistico dello Zecchino d'Oro, durante il Festival di Sanremo 2020 ha ricevuto la standing ovation del pubblico presente in sala.

Sposato con una donna di nome Enrica dal 1989, i due hanno una figlia, Alessia. Vessicchio non ha profili social ma proprio sui social viene molto apprezzato: “La cosa carina è che non ho Facebook né Instagram: non li frequento proprio. Il mio modo di essere social è offrire un caffè quando capita. Ma la cosa che mi colpisce è che sui social fanno il tifo per me i giovani”, ha raccontanto in un’intervista.

