Stasera in tv mercoledì 2 febbraio, su Rete 4 c'è Dentro la zona bianca: le anticipazioni

02 febbraio 2022 a

a

a

Nuovo appuntamento questa sera, mercoledì 2 febbraio, su Rete 4 con Dentro la zona bianca, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi. Appuntamento in prima serata, alle 21,20, per parlare di pandemia e delle nuove regole stabilite dagli ultimi provvedimenti governativi. Andiamo a vedere nel dettaglio le anticipazioni della puntata odierna.

Lo speciale de Le Iene - Due anni di Covid stasera su Italia 1

Al centro di Dentro la zona bianca ci sarà, come di consueto, un nuovo focus sull'andamento del Covid 19 in Italia. Grande attenzione alle nuove regole per la gestione della pandemia, tra multe per chi non si vaccina e obbligo di green pass. Ma tutte queste restrizioni stanno mettendo in crisi anche il mondo della ristorazione? Lo scopriremo nel corso della serata con interviste e approfondimenti esclusivi.

I casi di Liliana, Agata Scuto e dell'uomo scomparso nel Milanese: torna Chi l'ha visto?

E poi ancora si parlerà di vaccini. Spazio quindi alle inchieste della trasmissione per svelare i trucchetti dei no-vax per non vaccinarsi e, infine, un approfondimento sui medici contrari al vaccino, finiti al centro della cronaca per le loro cure alternative. Cure alternative a cui, tra gli altri, sta pensando il no vax Novak Djokovic, che ha acquistato delle quote di una società che sta lavorando proprio a questo tipo di terapie che vadano oltre il vaccino. Djokovic era finito al centro della cronaca - per una volta - non per quanto fatto nei campi da tennis, bensì per la sua decisione di non sottoporsi alla vaccinazione che ha portato all'espulsione dall'Australia e di conseguenza la non partecipazione agli ultimi Australian Open.

Djokovic acquista l'80% delle quote di un'azienda danese: sta realizzando una cura

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.