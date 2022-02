Emma Marrone, da Amici al successo di Sanremo. Il cancro e le relazioni con Stefano De Martino e Marco Bocci

02 febbraio 2022 a

Emma Marrone, all’anagrafe Emmanuela Marrone, torna come concorrente al Festival di Sanremo. Oggi 2 febbraio 2022 presenta il brano Ogni volta è così che vede Francesca Michielin nel ruolo di direttrice d'orchestra. Sul palco dell'Ariston ci è salita in due occasioni: nel 2011, in coppia con i Modà, conquistando la seconda posizione con il brano Arriverà, e nel 2012 con il brano Non è l'inferno, vincitore di quell'edizione.

Emma, 37 anni, è nata a Firenze ma la famiglia si è trasferita subito in Puglia, ad Aradeo, dove è cresciuta. La sua carriera ha preso il via con la partecipazione ad Amici nel 2009, vinto il talent la carriera è stata poi un inesorabile crescendo. Ha venduto sino a ora circa un milione e mezzo di dischi, tra i suoi successi ci sono Amami, Calore, La mia città, L'amore non mi basta. Negli ultimi anni ha fatto incursioni nel cinema (fa parte del cast della serie A casa tutti bene) e in tv (coach e giudice di Amici di Maria De Filippi, giudice di X Factor e Tu si quei vales, co-conduttrice del Festival di Sanremo).

Per quanto riguarda la sua vita privata, a soli 24 anni, Emma ha avuto un cancro all’utero e alle ovaie. Dopo una lunga lotta, è riuscita a sconfiggere questo male e ne ha parlato apertamente per promuovere la prevenzione. Nel 2019 si è nuovamente fermata per motivi di salute, ma grazie a un'operazione ha superato pure questo ostacolo. Fidanzata con Stefano Di Martino prima (fu Maria De Filippi ad avvisarla del tradimento con Bele) e con Marco Bocci poi, dopo quest'ultima rottura le sono stati affibbiati numerosi flirt (Tommaso Paradiso, Ermal Meta, il suo tastierista Massimo, Giuliano Sangiorgi, recentemente Nikolai Danielsen), ma senza alcuna conferma.

