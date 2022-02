Stasera in tv mercoledì 2 febbraio, su Italia 1 Le Iene - Due anni di Covid

02 febbraio 2022 a

a

a

Tre ore di speciale con contenuti inediti, interviste, testimonianze e immagini esclusive sui due anni di pandemia in Italia. Va in onda questa sera - mercoledì 2 febbraio - su Italia 1 una puntata inedita de Le Iene - Due anni di Covid. Si tratta di una riproposizione dello speciale dedicato al tema salute e sanità del nostro paese. Appuntamento alle 21,20, con la trasmissione condotta da Gateano Pecoraro e Riccardo Festinese.

I casi di Liliana, Agata Scuto e dell'uomo scomparso nel Milanese: torna Chi l'ha visto?

Lo speciale racconta i passi avanti fatti dalla scienza al fine di migliorare la nostra quotidianità, i vaccini, le terapie, il green pass e la quarta ondata, passando per le teorie complottiste dei no vax e no pass e alle loro continue manifestazioni. In tre ore di trasmissione si analizza quello che è successo e di come il virus è stato affrontato negli ultimi due anni delle nostre vite, tracciando un bilancio del punto in cui, proprio ora, ci troviamo. Ci saranno reportage girati all'interno degli ospedali che utilizzano nuovissime tecnologie, ma anche tutta la cronistoria della pandemia a partire dal minuto zero, ovvero da quando in Cina ha iniziato a diffondersi questa polmonite con un tasso di mortalità più alto del normale - il 31 dicembre 2019 - fino alla creazione dei vaccini.

Sanremo, la seconda serata: tra i cantanti in gara Elisa, Emma e Sangiovanni. Zalone e Pausini gli ospiti

Con interviste realizzate in collegamento con paesi al di fuori dell’Unione Europea, si prova a capire l'utilizzo dei vaccini, il loro funzionamento e anche perché essi siano così importanti e contestati allo stesso tempo. Spazio alle problematiche e alle contraddizioni delle campagne vaccinali. Sempre sul tema, un punto sui reparti per sindrome post-Covid, con le testimonianze di medici e pazienti, ammalati, guariti e che ancora oggi portano addosso gli strascichi, psicologici ma anche fisici, della malattia. E ancora, un’inchiesta sulla medicina territoriale o di base, la nostra prima linea di difesa in materia sanitaria che però, a differenza di altri paesi e di fronte a quest’emergenza, sembra non aver retto. Appuntamento dunque alle 21,20 su Italia 1.

Ermes Maiolica, annuncio a sorpresa: "Farò parte de Le Iene". Ennesima fake news?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.