Elisa Toffoli, la vittoria a Sanremo con Luce. Il matrimonio con Andrea Rigonat: si dichiarò lei, poi due figli

Elisa Toffoli torna in gara al Festival di Sanremo 2022. La cantautrice si rimette in gioco dopo aver vinto la kermesse canora più importante d'Italia nel 2001 con il brano Luce (tramonti a nord est). Stasera 2 febbraio è dunque una delle concorrenti più attese di questa seconda serata. La carriera della musicista e discografica friulana ha vista ottenere tanti altri successi - dalla Targa Tenco al Mtv Europe Music Award passando per il Festivalbar e il Nastro d'argento - arrivando a vendere per ora quasi 6 milioni di dischi (anche in Europa e Nord America) che le sono valsi un disco di diamante, un multiplatino, 45 di platino e 9 d'oro.

Nata a Trieste, ma cresciuta tra Gorizia e Monfalcone, 44 anni, Elisa è una delle poche cantautrici italiane a scrivere la quasi totalità dei suoi testi in inglese e ha cantato altre tre lingue diverse come il francese, lo sloveno e il curdo. Il successo in ambito discografico arrivò a 19 anni con l'album d'esordio Pipes & Flowers, ma la notorietà al grande pubblico giunse a 23 anni grazie alla vittoriosa partecipazione al Festival di Sanremo 2001 con la canzone Luce (tramonti a nord est). Anche se il suo vero esordio - in televisione - è a 15 anni, nel 1992, in una puntata di Karaoke condotta da Fiorello. Nel 2008 il suo esordio negli Stati Uniti al Joe's Pub di New York, tempio della musica alternativa e rampa di lancio per molti artisti stranieri, a cui poi è seguito il suo primo tour americano. Tra suoi brani di maggior successo ci sono Gli ostacoli del cuore, Eppure Sentire (un Senso Di Te), No Hero, Broken, Stay, Rainbow.

Elisa si è sposata nel 2015 con Andrea Rigonat. I due si erano conosciuti nel 1996 perché lui era entrato a far parte della band che accompagnava Elisa in tour come lead guitar. All’epoca, era però fidanzato con una delle coriste. Per la Toffoli fu amore a prima vista e, dopo un anno, decise di dichiararsi. Da lì si misero insieme e la loro relazione prosegue a gonfie vele ancora oggi. I due sono una coppia anche lavorativamente: Rigonat, infatti, è anche produttore musicale. Insieme hanno due figli: Emma Cecile, nata il 22 ottobre 2009 e Sebastian, nato il 20 maggio 2013.

