Chi l'ha visto?, stasera in tv 2 febbraio su Rai3: i casi di Liliana, Agata Scuto e dell'uomo scomparso nel Milanese

Consueto appuntamento del mercoledì sera su Rai3: anche oggi, 2 febbraio, torna Chi l'ha visto?, il programma dedicato alla ricerca di persone scomparse e all'approfondimento di casi di cronaca, con il contributo di filmati appositamente realizzati e di repertorio e l'intervento telefonico dei telespettatori. In onda dal 1989, Chi l'ha visto? è arrivato alla sua 34esima edizione con al timone la giornalista Federica Sciarelli dal 2004.

Sanremo, la seconda serata: tra i cantanti in gara Elisa, Emma e Sangiovanni. Zalone e Pausini gli ospiti

Questa sera in prima serata alle 21,20 su Rai3 verranno raccontante tutte le novità sui casi di Liliana, la donna di Trieste trovata morta in un parco e Agata Scuto, la ragazza di Acireale fatta sparire, secondo la procura, dal compagno della madre. Agata era sparita nel 2012 quando aveva 22 anni ad Acireale. Il caso era stato riaperto proprio dalla trasmissione. A seguito dell’arrestato dell’ex convivente della madre, Rosario, la mamma ha spiegato all’inviato della trasmissione come pensasse che la figlia fosse ancora viva “mi sono fidata di una persona che credevo di famiglia”.

Agata Scuto, il caso della sparita dal 2012 a Chi l'ha visto?

Inoltre si parlerà anche della scomparsa dell'uomo, della provincia di Milano che era uscito per prendere una pizza: è stata messa sotto sequestro la casa nella quale viveva con il figlio. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. Appuntamento quindi alle 21,20 su Rai3.

A Chi l'ha visto? la svolta del caso Agata Scuto: poteva essere incinta?

