Monica Vitti, come è morta: la malattia e la vita privata

Monica Vitti è morta all'età di 90 anni. Dal 2002 l'attrice si era ritirata a vita privata costretta da una malattia con cui ha lottato negli ultimi venti anni della sua vita con al fianco Roberto Russo, prima compagno e poi marito. Alcuni anni fa era circolata una fake news che raccontava l'attrice ricoverata in una clinica svizzera specializzata. Una notizia smentita con forza da Russo che in una occasione decise di rompere il riserbo mantenuto: "Monica ha una malattia tipo l’Alzheimer che si infiltra e sbriciola la memoria. E' sempre stata qui a casa a Roma con una badante e con me. E’ la mia presenza che fa la differenza per il dialogo che riesco a stabilire con i suoi occhi, non è vero che Monica viva isolata, fuori dalla realtà”. Le sue ultime uscite ufficiali erano stati i festeggiamenti per gli ottant'anni di Alberto Sordi, la prima teatrale di Notre-Dame de Paris in Italia nel 2002. Successivamente venne immortalata dai paparazzi a Roma e a Sabaudia, sempre in compagnia di Russo.

Morta Monica Vitti, l'attrice aveva 90 anni.

Nel 1988 il prestigioso quotidiano francese Le Monde commise una clamorosa gaffe nei suoi confronti, pubblicando in prima pagina la notizia della sua morte, “avvenuta per suicidio con barbiturici”. L’attrice, con grande eleganza e senso dell’umorismo, si limitò a smentire la notizia, ringraziando i responsabili della gaffe per averle allungato la vita.

Ha avuto tre relazioni importanti: la prima con il regista Michelangelo Antonioni, poi con il direttore della fotografia Carlo Di Palma ed infine Roberto Russo, fotografo di scena e regista. Quest’ultimo lo ha sposato nel 2000, in Campidoglio, dopo un fidanzamento lungo ben 27 anni. Nata a Roma da padre romano, Angelo Ceciarelli, e da madre bolognese, Adele Vittiglia, da bambina ha vissuto a Messina per circa otto anni a causa del lavoro del padre, un Ispettore del Commercio Estero. In quel periodo fu soprannominata scherzosamente dai familiari “setti vistìni”, per via della sua freddolosità che la portava a indossare i vestiti l’uno sull’altro. Sette sottane, traduzione del nomignolo infantile, diventò poi il titolo del suo primo libro autobiografico, edito nel 1993, seguito da Il letto è una rosa (1995).

Vitti: Draghi, 'ha dato lustro al cinema italiano nel mondo'

