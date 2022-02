Morta Monica Vitti, l'attrice aveva 90 anni. L'annuncio del compagno

02 febbraio 2022 a

a

a

Monica Vitti è morta. L'attrice - che aveva compiuto 90 anni a novembre - è scomparsa questa notte. A farlo sapere, su twitter, è Walter Veltroni, che scrive: "Roberto Russo, il suo compagno di tutti questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più. Lo faccio con dolore, affetto, rimpianto". Vitti, autentica icona del cinema, dal 2002 si era ritirata a vita privata. Lo stesso compagno alcuni anni fa, per smentire alcune fake news, aveva svelato che l'attrice lottava con "una malattia tipo l’Alzheimer che si infiltra e sbriciola la memoria".

E' morto Gianni Di Marzio. Fu lui a scoprire Diego Armando Maradona

Romana, classe 1931, all'anagrafe Maria Luisa Ceciarelli, Vitti si era diplomata nel 1953 all’Accademia nazionale d’arte drammatica. Notata dal regista Michelangelo Antonioni, con il quale intreccia una relazione artistica e sentimentale, che ne fa la sua musa e la protagonista nella sua celeberrima tetralogia cosiddetta dell’incomunicabilità, diventa così la tormentata Claudia in L’avventura (1960), la tentatrice Valentina di La notte (1961), la misteriosa e scontenta Vittoria di L’eclisse (1962) e la nevrotica Giuliana in Deserto rosso (1964). È Mario Monicelli, su proposta del produttore Fausto Saraceni, a metterne in risalto la sorprendente verve di attrice comica, dirigendola nella commedia La ragazza con la pistola (1968), dove Vitti interpreta il ruolo di Assunta Patanè, una ragazza siciliana che insegue fino in Scozia l’uomo che l’ha "disonorata" con l’intento di vendicarsi. Una volta confermato il suo talento brillante in altre pellicole negli anni Settanta, sono probabilmente i film al fianco di Alberto Sordi a renderla famosa. La cercano molti registi all'estero, si esibisce nel varietà (nella storia una performance con Raffaella Carrà e Mina in Milleluci del 1974). Nel 1983, con la pellicola Flirt di e con l’esordiente Roberto Russo - suo futuro marito - ricevette il premio dell’attrice al Festival di Berlino del 1984. Nella parte finale della sua carriera, prima della malattia, anche tanto teatro. Nel 1995 ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera alla Mostra del cinema di Venezia. Da poco le era stato dedicato il docufilm Vitti d’arte, Vitti d’amore, diretto da Fabrizio Corallo.

E' morto Maurizio Zamparini, ex patron di Palermo e Venezia

Ha avuto tre relazioni importanti: la prima con il regista Michelangelo Antonioni, poi con il direttore della fotografia Carlo Di Palma ed infine Roberto Russo, fotografo di scena e regista. Quest’ultimo lo ha sposato nel 2000, in Campidoglio, dopo un fidanzamento lungo ben 27 anni.

Sanremo, la seconda serata: tra i cantanti in gara Elisa, Emma e Sangiovanni. Zalone e Pausini gli ospiti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.