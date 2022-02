Sanremo, scaletta cantanti e ospiti seconda serata: stasera in tv 2 febbraio 2022 su Rai1

02 febbraio 2022 a

Stasera in tv, mercoledì 2 febbraio 2022, seconda serata del Festival di Sanremo: l'appuntamento come di consueto è su Rai1 a partire dalle ore 20,40. Alla conduzione Amadeus ci sarà anche l'attrice Lorena Cesarini e dopo l’esibizione ieri di dodici cantanti, oggi vedremo sul palco i restanti tredici.

La lista dei cantanti che si esibiranno oggi e i titoli delle loro canzoni: Aka 7even (Perfetta così); Ditonellapiaga con Rettore (Chimica); Elisa (O forse sei tu); Emma (Ogni volta è così); Fabrizio Moro (Sei tu); Giovanni Truppi (Tuo padre, mia madre, Lucia); Highsnob e Hu (Abbi cura di te); Irama (Ovunque sarai); Iva Zanicchi (Voglio amarti); Le Vibrazioni (Tantissimo); Matteo Romano (Virale); Sangiovanni -(Farfalle); Tananai - (Sesso occasionale). La scaletta con l'ordine di esibizione sarà ufficializzata nel pomeriggio. Anche in questo caso a votare oggi sarà la sala stampa (tv, radio e web, ognuna con peso 1/3 sul risultato complessivo. La somma dei loro voti determinerà la classifica che sarà congiunta tenendo conto anche dei voti della prima serata.

"La mia avventura finisce qui..." Fiorello ci prova a mettere la parola fine al suo Sanremo 2022. Ma il pubblico, e con lui il conduttore Amadeus, urla subito il proprio disappunto e Fiorello di rimando: "Ragazzi, non scherziamo!". La sua presenza dunque stasera è in forte dubbio. Chi ci sarà sicuramente è Laura Pausini che decollò verso una grande carriera - anche internazionale - proprio dal palco dell'Ariston. Altro ospite attesissima è Checco Zalone, probabile monologo sull'attualità per il comico ma anche attore e regista. In collegamento dalla nave invece ci sarà Ermal Meta.

