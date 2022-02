Sanremo, subito in testa alla classifica la coppia Mahmood-Blanco: prima serata all'insegna della commozione

02 febbraio 2022 a

Al termine della prima serata del 72esimo Festival di Sanremo, con il voto della sola sala stampa, e solo sui primi 12 artisti in gara (gli altri 13 gareggeranno nella seconda serata), è in testa il duo Mahmood e Blanco con Brividi, seguiti da La Rappresentante di Lista e Dargen D’Amico. A completare la top five Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Poi Noemi, Michele Bravi, Rkomi, Achille Lauro, Giusy Ferreri, Yuman, ultima provvisoriamente Ana Mena.

Una prima serata del Festival di Sanremo all’insegna della commozione per il ritorno del pubblico in sala, ma anche dei sorrisi e soprattutto di tantissima musica. Il primo a commuoversi è stato proprio Amadeus, entrando sul palco e rivedendo il pubblico in platea. Il direttore artistico ha detto "bentornati" con gli occhi lucidi. Commozione che ha coinvolto anche altri grandi protagonisti della serata, da uno dei più anziani partecipanti come Gianni Morandi di nuovo in gara dopo 22 anni e soprattutto dopo il grave incidente che lo ha portato a combattere per mesi contro un'ustione a parte del corpo, sino a un giovane come Damiano dei Maneskin di nuovo sul palco che ha lanciato il gruppo in tutto il pianeta.

I momenti della serata: Achille Lauro con Domenica canta a torso nudo con i tatuaggi in mostra e alla fine inscena un battesimo. poi Fiorello che punta tutto sulla sua poca voglia di esserci: "La prima volta sono venuto per amicizia, la seconda volta per confermare l’amicizia, la terza per romperla l’amicizia" dice costringendo l’amico a baciare il direttore di Rai1, Stefano Coletta, che si presta al gioco, mentre è apprezzatissimo in sala l'intermezzo musicale con i Meduza.

