Achille Lauro nudo, look hot alla prima serata di Sanremo. E si battezza in diretta. Il video

E' un Achille Lauro scoppiettante quello che si è presentato sul palco di Sanremo questa sera - martedì primo febbraio - per la prima serata del Festival della canzone italiana. Il cantante romano si è esibito senza maglia e scalzo nella canzone Domenica. Il look hot del cantante ha scatenato subito i suoi fan sui social, che hanno apprezzato quanto fatto. C'è chi però ha criticato pesantemente Lauro, soprattutto per il suo comportamento.

Sì perché Lauro si è anche battezzato in diretta, scatenando l'ira dei religiosi. Vedremo come si evolverà la serata, sicuramente partita col botto.

Achille Lauro è alla terza partecipazione al Festival di Sanremo, dopo quelle del 2019 con Rolls Royce e Me ne frego. Lo scorso anno è stato superospite e ha omaggiato nell'ordine: il glam rock esibendosi con l'inedito Solo noi, il Rock and roll con Bam Bam Twist in un'esibizione tributo alla cantante Mina, il pop sulle note di Penelope eseguito insieme a Emma Marrone, il punk rock con i brani sanremesi Me ne frego e Rolls Royce, e infine la musica classica con C'est la vie.

