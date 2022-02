Dargen D'amico, Sanremo: l'amico di Fedez, icona del rap italiano con la misteriosa relazione con Giulia Peditto

01 febbraio 2022 a

Sul palco dell'Ariston di Sanremo, questa sera martedì primo febbraio, salirà anche Dargen D'Amico. L'amico di Fedez sarà in gara con Dove si balla, nato lo scorso settembre dalla frase iniziale "Mi piace la musica dance". Per la serata delle cover di venerdì, invece, il cantautore rap sarà sul palco con una reinterpretazione di La bambola di Patty Pravo, uscito nel 1968.

All'anagrafe Jacopo D'Amico, Dargen è nato a Milano nel 1980. Partecipa dagli anni dell'adolescenza a sfide di freestyle per le strade e nei locali di genere di Milano, con lo pseudonimo Corvo D'Argento. E' qui che conosce Gué Pequeno e Jake La Furia, con i quali ha fondato il gruppo Sacre Scuole, pubblicando nel 1999 l'unico album 3 MC's al cubo. Esordisce quindi come solista, pubblicando dieci album: di questi, due hanno cambiato la storia dell'hip-hop del nostro Paese. Sono Musica senza musicisti del 2006 e Di vizi di forma virtù del 2008. In seguito ha collaborato con Fedez, Fabri Fibra, Marracash, Rkomi, Benny Benassi, Enrico Ruggeri, 883, Tedua.

Non è noto se Dargen D'Amico abbia una fidanzata, anche se si parla con insistenza di una sua storia con Giulia Peditto, l'insegnate di yoga di Chiara Ferragni. Dargen è molto legato al marito di Chiara, Fedez: l’anno scorso ha seguito da vicino Annalisa, Francesca Michelin e l’amico Fedez; con il legame approfondito nella serie The Ferragnez, dove il marito di Chiara Ferragni ha ripetuto in diverse occasioni di essere stato “salvato” e “resuscitato artisticamente”, trascinandolo di peso fuori da un momento buio e difficile.

