Rkomi, Sanremo: il rapper di Io in terra e Taxi driver con il mistero sulla vita privata

Toccherà anche a Rkomi salire sul palco del teatro Ariston durante la prima serata del Festival di Sanremo questa sera, martedì primo febbraio. Per il cantante milanese sarà la prima partecipazione: Rkomi è in gara con Insuperabile, mentre nella serata delle cover di venerdì si esibirà con i Calibro 35 in un medley di Vasco Rossi.

Nome d'arte di Mirko Manuele Martorana, Rkomi è nato a Milano il 19 aprile 1994. Il nome usa l'esercizio del "riocontra", un'abilità utilizzata dagli artisti per poter usufruire della lingua italiana con delle modifiche, come lo spostare in avanti le lettere: in questo caso Mirko, diventa Rkomi. Non si è diplomato, ha lavorato come barista, muratore e lavapiatti condividendo l'appartamento in cui viveva con il rapper Tedua. Nel 2016 pubblica l'Ep Dasein Sollen, dal quale estrae il singolo Aeroplanini di carta, realizzato in collaborazione con Izi, certificato disco di platino. Entra in seguito in contatto con DJ Shablo, e a marzo 2017 rivela di essere in procinto di pubblicare il suo primo album in studio, Io in terra, composto da 14 tracce. Tra le varie collaborazioni ci sono quelle con Marracash, Noyz Narcos e Alberto Paone, batterista di Calcutta. Due anni dopo è la volta di Dove gli occhi non arrivano, con le collaborazioni di Jovanotti, Elisa, Carl Brave, Sfera Ebbasta, Dardust e Ghali. Nel 2021 ecco quindi Taxi Driver: il primo estratto, Ho spento il cielo in collaborazione di Tommaso Paradiso, ne ha anticipato l'uscita. Vi ha collaborato anche Sfera Ebbasta.

Lato vita privata, Rkomi non ha mai reso pubblico il fatto di essere o meno fidanzato.

