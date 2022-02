Ana Mena, Sanremo: dalle collaborazioni con Fred De Palma e Rocco Hunt fino al fidanzato Brahim Diaz

01 febbraio 2022 a

Ci sarà anche Ana Mena questa sera - martedì primo febbraio - sul palco dell'Ariston di Sanremo. La cantante, attrice, e conduttrice televisiva spagnola sarà in gara per la prima volta al Festival della canzone italiana con il brano Duecentomila ore. Venerdì invece, per la serata cover, sarà accompagnata da Rocco Hunt per un medley di brani non ancora annunciati.

Ana Mena è nata 24 anni fa a Estepona, in Andalusia (Spagna). Si avvicina sin da piccola alla musica e partecipa nel 2006 alla dodicesima edizione dei Veo Veo Awards, dove trionfa. Nel 2011, però, compare nel film La pelle che abito di Pedro Almodóvar. Nel 2016, pubblica il singolo No soy como tú crees, una canzone stile pop che ha ricevuto molto successo in Spagna. Nel 2018 collabora con il rapper italiano Fred De Palma nel singolo D'estate non vale, ripetendo l'esperienza nel 2019 nel singolo Una volta ancora. Il brano, tormentone dell'estate, raggiunge oltre 100 milioni di ascolti su Spotify e 185 milioni di visualizzazioni su YouTube, con nove dischi di platino. Il 30 agosto esce la versione spagnola di Una volta ancora, chiamata Se iluminaba, anche questa con circa 50 milioni di ascolti Spotify e altrettante visualizzazioni YouTube. Nel 2020 è ospite del Festival e incide il singolo A un passo dalla Luna insieme a Rocco Hunt seguita da una versione in lingua spagnola dal titolo A un paso de la Luna. Nel 2021 ripete la collaborazione con il cantante partenopeo con nel brano Un bacio all'improvviso, mentre a novembre pubblica la versione spagnola di Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino.

Lato vita privata, la cantante è fidanzata con il connazionale numero 10 del Milan, Brahim Diaz. La coppia è molto riservata: i due hanno tentato di tenere al sicuro la sua storia d'amore, ma a incastrarla sono stati alcuni siti di gossip spagnoli. Prima di questa relazione, la cantante ha avuto un flirt con il ballerino Ivan Villa.

