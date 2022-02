Blanco, Sanremo: da La canzone nostra a Mi fai impazzire, ecco chi è il giovane rapper fidanzato con Giulia

01 febbraio 2022 a

Salirà sul palco dell'Ariston di Sanremo in coppia con Mahmood questa sera - giovedì primo febbraio - Blanco. La coppia inedita della musica italiana è una delle favorite della 72esima edizione del Festival di Sanremo, e sarà pronta a riscuotere grande successo - soprattutto tra i più giovani - grazie alla canzone Brividi. Per Blanco, quello di questa sera non è che l'esordio al Festival della canzone italiana. Mahmood e Blanco, nella serata delle cover di venerdì, saranno sul palco con Il cielo in una stanza di Gino Paoli, uscito nel 1960 e inizialmente pubblicato in 45 giri da Mina.

All'anagrafe Riccardo Fabbriconi, Blanco è un giovane rapper italiano nato nel 2003 a Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia. Si avvicina in solitaria alla musica, pubblicando i primi brani su Spotify, dove entra in contatto con la Ecletic Music e inizia una collaborazione. Al termine del lockdown arriva il primo Ep: si intitola Quarantine Paranoid, che riscuote un buon successo e attira l'attenzione della Universal. A gennaio 2021 esce La canzone nostra, realizzata con il produttore Mace e Salmo, un brano che scala immediatamente la classifica dei brani, arrivando in vetta e ricevendo ben cinque dischi di platino dopo aver prodotto oltre 350mila unità vendute. In seguito arrivano i singoli Notti in bianco, che raggiunge il secondo posto nelle classifiche della Fimi, e Paraocchi. A giugno è la volta di Mi fai impazzire, uno dei tormentoni dell'estate 2021, grazie anche alla collaborazione con Sfera Ebbasta: il singolo viene certificato sestuplo disco di platino con 420mila unità vendute. Al termine della stagione calda dell'anno esce l'album d'esordio Blu celeste, con nove tracce inedite e i singoli precedentemente pubblicati. Il disco ha raggiunto il disco di platino in due settimane, e nello stesso periodo di riferimento, l'omonimo singolo si è piazzato in cima alla relativa classifica. Nel novembre 2021 viene estratto come singolo radiofonico Finché non mi seppelliscono. Ora dunque l'esordio sul palco dell'Ariston.

In ambito vita privata, Blanco è fidanzato con una ragazza di nome Giulia. I due sono apparsi insieme ai Seat music Awards. Originaria di Desenzano Del Garda, in provincia di Brescia, Giulia frequenta l’istituto d’istruzione CFP Zanardelli.

