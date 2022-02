Achille Lauro, Sanremo 2022: dallo spaccio di droga al successo. Il suo amore misterioso

01 febbraio 2022 a

Achille Lauro torna protagonista al Festival di Sanremo. Lo fa nell'edizione 2022, presentata da Amadeus, che inizia stasera 1 febbraio, ovviamente in diretta su Rai 1. Achille Lauro negli ultimi anni è stato grande protagonista della musica italiana, ma anche del suo modo di proporsi sul palco, senza mezze misure e spesso non senza provocazioni. Negli ultimi mesi la sua Mille, insieme a Fedez e Orietta Berti, è stata tra le hit più ascoltate.

Ma chi è Achille Lauro? Nato a Roma, l’11 luglio 1990 sotto il segno del Cancro, si è avvicinato alla musica grazie al fratello. Lauro De Marinis, così all'anagrafe, Achille Lauro è cresciuto nella periferia romana. Non appena compiuti i 14 anni, i suoi genitori hanno lasciato lui e il fratello a Roma per potersi trasferire in un’altra città. “Entrai in contatto con famiglie criminali - ha rivelato qualche tempo fa - Compravo chili di droga che facevo vendere a una squadra di spacciatori che avevo creato. Divenni ricco”. Il campanello d’allarme che gli fece decidere di voler cambiare per sempre vita fu l’arresto (è stato per un paio di mesi in prigione). Quando la sua condanna è stata sospesa e lui è tornato libero e il musicista ha chiuso i ponti con il passato.

Come scritto sopra Achille Lauro si è appassionato a rap e punk rock e, grazie a suo fratello, è entrato a far parte del gruppo Quarto Blocco. Poi la carriera da solista, i successi e il boom grazie anche proprio a Sanremo. Per quanto riguarda la vita privata, Francesca è la sua storica compagna, ma non si hanno ulteriori conferme. Nel 2017 è stato a Pechino Express in coppia con Boss Doms, il suo produttore (erano i Compositori); furono eliminati a un passo dalla semifinale. Nel corso della trasmissione Lauro ha avuto qualche attrito con Antonella Elia.

