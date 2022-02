Mahmood, Sanremo: la partecipazione a X-Factor, la vittoria con Soldi, la collaborazione con Blanco e la vita privata

01 febbraio 2022 a

Salirà sul palco dell'Ariston di Sanremo in coppia con Blanco questa sera - giovedì primo febbraio - Mahmood. La coppia inedita della musica italiana è una delle favorite della 72esima edizione del Festival di Sanremo, e sarà pronta a riscuotere grande successo - soprattutto tra i più giovani - grazie alla canzone Brividi. E' la seconda partecipazione per il cantante milanese: nella prima è arrivato l'inaspettato successo alla vigilia grazie a Soldi, canzone con la quale ha partecipato anche all'Eurovision Song Contest nel 2019 classificandosi al secondo posto. Mahmood e Blanco, nella serata delle cover di venerdì, saranno sul palco con Il cielo in una stanza di Gino Paoli, uscito nel 1960 e inizialmente pubblicato in 45 giri da Mina.

Mahmood, nome d'arte di Alessandro Mahmoud, è nato a Milano il 12 settembre 1992. Il ventinovenne vincitore del Festival 2019 è nato da mamma sarda e papà egiziano, ma i due si separano quando Alessandro è ancora piccolo. Per questo, cresce con la madre e interrompe bruscamente i rapporti con il padre. Il nome d'arte è un gioco di parole tra il cognome e l'espressione inglese my mood ("il mio stato d'animo"), che rappresenta il suo progetto di portare la sua storia personale e quindi anche il suo stato d'animo all'interno dei pezzi. Appassionato di musica fin da piccolo, a 15 anni, per un periodo, ha studiato privatamente canto con il maestro Gianluca Valenti. Si diploma al liceo linguistico e poi studia al CPM Music Institute-Centro Professione Musica di Milano. E' qui che conosce Andrea Rodini, suo insegnante e primo manager, e Francesco Fugazza, Elia Pastori e Marcello Grilli, membri della sua band e primi produttori. Partecipa a X-Factor nel 2012, pur senza ottenere successo, mentre nel 2016 sale sul palco dell'Ariston nella categoria Nuove Proposte con il brano Dimentica, classificatosi al quarto posto. Nel 2017 inizia a collaborare con Michele Bravi, Elodie, Fabri Fibra e Gué Pequeno; per poi publicare il suo primo Ep nel 2018: è Gioventù bruciata, che è anche il titolo del singolo con il quale trionfa a Sanremo Giovani. Partecipa quindi al Festival del 2019, riuscendo a vincere davanti a Ultimo e a Il volo. In seguito riscuote tanto successo con Calipso insieme a Sfera Ebbasta e Gué Pequeno, Barrio, Rapide e Dorado, sempre con Sfera e il colombiano Feid. Oltre alla carriera da solista, Mahmood è anche autore dei testi di altri artisti: risulta, tra gli altri, tra gli autori di Andromeda di Elodie, Chiamami per nome di Fedez e Francesca Michielin e, sotto lo pseudonimo collettivo Tattroli, di Glicine di Noemi.

Per quanto riguarda la vita privata, non si sa se Mahmood sia fidanzato. Nel 2019 è apparsa sulla rivista Chi una foto che lo immortala con il presunto fidanzato, Lorenzo Tobia Marcucci. In seguito sono seguite voci di relazioni con Elodie, Dardust e Gabriele Esposito, ma il cantante milanese non ha mai confermato o svelato il suo orientamento sessuale.

