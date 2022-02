Gianni Morandi, Sanremo 2022: l'eterno ragazzo di nuovo alla carica dell'Ariston

01 febbraio 2022 a

Alzi la mano chi non conosce Gianni Morandi. In Italia, ovviamente, nessuno la può alzare. E' senza dubbio uno dei cantanti più amati della musica nostrana, in grado di coinvolgere milioni e milioni di persone e generazioni su generazioni con le sue esibizioni. Un artista entrato nella storia della musica e che ci resterà per sempre. Stasera, martedì 1 febbraio, sarà protagonista del Festival di Sanremo 2022 e ovviamente c'è grande attesa per la sua esibizione sul palco dell'Ariston. Gianni Morandi, come detto, ha fatto la storia della musica. Decine le canzoni amatissime dal grande pubblico. Tra queste In ginocchio da te, C'era un ragazzo, Un mondo d'amore e tante, tante altre.

Intensa è stata anche la sua vita privata. Dal 1966 al 1979 è stato sposato con Laura Efrikian, attrice e annunciatrice televisiva da cui ha avuto tre figli: Serena (deceduta a poche ore dalla nascita, come raccontato anche a Verissimo in una puntata del 2019), Marianna e Marco. Ma dopo la relazione con Laura, negli anni Novanta ha conosciuto Anna Dan, consulente informatica di professione, la sua attuale moglie. Sembra che i due si siano incontrati a Bologna, nel corso di una partita di calcio. Ma pare che per Morandi non fu affatto semplice conquistare Anna, che non cedette subito alle avance del cantante, anzi, inizialmente gli diede addirittura un numero di telefono sbagliato. Dalla relazione è nato il figlio Pietro

I due si sono sposati nel 2004 (con un matrimonio segreto) e ancora oggi sono felici e uniti più che mai. Morandi è stato vittima di un grave incidente col fuoco nel marzo del 2021: mentre stava bruciando delle sterpaglie a casa sua ha perso l’equilibrio ed è caduto tra le fiamme. Si è procurato ustioni sul 15% del corpo, in particolare su gambe e braccia: "Mi sono attaccato a un tizzone e con la forza sono venuto fuori - ha poi raccontato - Piangevo come un bambino. Il fuoco mi ha colpito le mani, le ginocchia, tutti i glutei, il braccio". Gianni Morandi torna a Sanremo. L'eterno ragazzo ha partecipato sei volte ed ha vinto con Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri con Si può dare di più. Era il 1987.

