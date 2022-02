Stasera in tv martedì 1 febbraio torna DiMartedì: gli ospiti di Floris

01 febbraio 2022 a

Cosa è accaduto realmente nella settimana in cui Sergio Mattarella è stato di nuovo eletto alla presidenza della Repubblica? Quali sono i veri retroscena di una votazione che si sta trasformando in un vero e proprio terremoto politico, in particolare per i rapporti tra Lega e Fratelli d'Italia? E è possibile davvero una scissione all'interno del Movimento 5 Stelle, visto che l'ex premier Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, sono ormai su fronti contrapposti? Sono alcune delle domande a cui cercherà di dare risposte DiMartedì, il programma di La7 condotto da Giovanni Floris, in onda anche stasera, martedì 1 febbraio, a partire dalle ore 21.15. Il voto per il Quirinale e la situazione politica che si è venuta a creare, saranno al centro della trasmissione di oggi.

Spazio anche al Covid e ai problemi legati all'economia. Sulla pandemia si farà il punto della situazione. I contagi sembrano lentamente rallentare, ma i decessi continuano a essere centinaia ogni giorno. Stando agli esperti ci vorranno ancora diversi giorni per vedere la curva in decisa discesa. L'ultimo parametro che scenderà sarà proprio quello dei decessi. Sul fronte economico, intanto, famiglie e imprese continuano a essere sempre più in difficoltà. Il governo ha già varato diversi provvedimenti, ma probabilmente ne serviranno altri per cercare di far respirare il Paese.

Giovanni Floris e DiMartedì ormai ci hanno abituato a un ricco parterre di ospiti. Anche stasera non mancheranno politici, esponenti del mondo dell'economia ed esperti della sanità. Personaggi che saranno ufficializzati poco prima dell'inizio della puntata.

