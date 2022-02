Stasera martedì 1 febbraio su Rai 3 torna Cartabianca: ospiti e anticipazioni

01 febbraio 2022 a

Si annuncia particolarmente intensa e non senza polemiche, la puntata di questa sera, martedì 1 febbraio, di Cartabianca, il talk condotto da Bianca Berlinguer, in onda su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. Mentre su Rai 1 Amadeus presenterà il Festival di Sanremo (che ovviamente farà il pieno di ascolti) e Rai 2 darà spazio al film dal titolo 211 - Rapina in corso, Cartabianca tornerà ad analizzare la rielezione di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica. Si parlerà di cosa è accaduto nella settimana del voto, quali possono essere le conseguenze politiche per entrambi gli schieramenti, per il rapporto tra Lega e Fratelli d'Italia, per il Movimento 5 Stelle all'interno del quale si sta consumando una vera e propria guerra tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio.

Approfondimenti, interviste, retroscena, teorie, ipotesi e il futuro del governo guidato da Mario Draghi0, cuore della puntata in cui però si tornerà a parlare anche della pandemia da Covid 19. Negli ultimi giorni i dati di diffusione del virus sono incoraggianti, ma la situazione resta ancora complessa e difficile sia dal punto di vista sanitario che economico. Cosa devono aspettarsi gli italiani? Cosa può accadere nelle prossime settimane? Riusciremo a uscire definitivamente dall'incubo che ha messo in ginocchio tutto il mondo?

Come sempre numerosi e autorevoli gli ospiti in studio e in collegamento che verranno ufficializzati sui profili social poco prima dell'inizio della puntata.

