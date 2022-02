Gigliola Cinquetti, 12 Festival di Sanremo e 2 vittorie: chi è la cantante di Sì, brano censurato dalla Rai, sposata e con due figli

01 febbraio 2022 a

Tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno della puntata odierna, martedì primo febbraio, ci sarà anche Gigliola CInquetti. La cantante italiana, vincitrice per ben due volte del Festival di Sanremo al quale ha partecipato a 12 edizioni, sarà al teatro del Casinò della città dei fiori, location dalla quale va in onda il salotto pomeridiano di Serena Bortone in onda dalle 14 alle 16.

Gigliola Cinquetti, all'anagrafe Giliola, è nata a Verona il 20 dicembre 1947. Inizia a cantare all'età di 15 anni, ottenendo ottimi risultati. Oltre alla passione per la musica, però, c'è quella per l'arte, tant'è che Gigliola è diplomata alla scuola d'arte di Verona, dove ha anche conseguito l'abilitazione all'insegnamento. Una passione che ha tradotto anche in alcune copertine dei sui dischi: è lei, infatti, ad aver disegnato la cover di La Bohème e Mistero. Nel 1963 partecipa e vince il Festival di Castrocaro con la canzone di Giorgio Gaber Le strade di notte e Sull'acqua. L'anno successivo debutta al Festival di Sanremo in coppia con Patricia Carli, trionfando con Non ho l'età. A marzo 1965, inoltre, vince anche l'Eurofestival a Copenaghen, sempre con la stessa canzone. Torna sul palco dell'Ariston con una canzone scritta da Piero Ciampi, Ho bisogno di vederti, che si classifica seconda, mentre nel 1966 in coppia con Domenico Modugno arriva la seconda vittoria con Dio come ti amo. Torna al Festival nel 1968 con Sera, che si classifica all'ottavo posto, mentre l'anno successivo arriva il sesto posto con La pioggia. Risultato, questo, che si ripete anche nel 1970: il brano è Romantico Blues, in copppia con Bobby Solo. Continua a partecipare a tutte le edizioni di Sanremo fino al 1973. Nel mentre, vince Canzonissima con Alle porte del sole, conquistando la prima posizione dell'hit-parade; nel 1974 partecipa all'Eurovision Song Contest in Inghilterra con Sì, che si classificò al secondo posto diventando uno dei più grandi successi internazionali della Cinquetti; tradotta in inglese con il titolo Go (Before You Break My Heart). Il brano è stato censurato in Italia: la Rai, infatti, decise di rimandare la messa in onda dell'Eurofestival a dopo il 12 maggio 1974, giorno in cui si votò per il referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio, perché il titolo della canzone poteva influenzare il voto degli italiani. Torna al Festival nel 1985 con Chiamalo amore e si classificò terza, mentre nel 1989 è in gara con Ciao e il risultato non brillante segna l'inizio del suo declino discografico L'ultima apparizione all'Ariston è datata 1995, con Giovane vecchio cuore, che però termina al 14esimo posto. Durante la sua carriera ha partecipato anche ad alcuni film e programmi tv, ha scritto libri, ma soprattutto ha pubblicato i suoi singoli in tutto il mondo, incidendo in otto lingue diverse. Con Non ho l'età ha venduto più di quattro milioni di copie in tutta Europa. In totale, ha venduto più 15 milioni di dischi in tutto il mondo.

Per quanto riguarda la vita privata, è sposata dal 1979 con il giornalista Luciano Teodori e ha due figli: Giovanni, nato nel 1980 e Costantino, nato nel 1984. Inizialmente la relazione era stata tenuta nascosta.

