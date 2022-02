La Rappresentante di Lista, Sanremo: l'origine del nome, la carriera, la vita privata. Sono fidanzati?

01 febbraio 2022 a

Seconda partecipazione al Festival di Sanremo per La Rappresentante di Lista. Il duo di Palermo, composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, è salito sul palco dell'Ariston già lo scorso anno con il brano Amare, classificatosi undicesimo. Il singolo ha ottenuto un grande successo al termine della kermesse. LRDL, nella serata delle cover, ha duettato con Donatella Rettore - in gara quest'anno assieme a Ditonellapiaga - in una versione di Splendido splendente che si è classificata al nono posto nella speciale classifica di serata. La Rappresentante di Lista sarà in gara con il brano Ciao ciao, mentre venerdì nella serata cover rivisiteranno Be my baby delle Ronettes assieme a Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra.

La Rappresentante di Lista è una band formata nel 2011 a Palermo da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina. Il gruppo è stato una delle rivelazioni dello scorso Festival di Sanremo. Lei originaria di Viareggio si era trasferita a Palermo, città di lui, per frequentare un corso di teatro di Emma Dante. Si sono dunque incontrati a Valledolmo durante le prove di uno spettacolo teatrale. Il nome della band nasce quando Veronica, per poter votare fuori sede al referendum abrogativo del 2011 in tema di energia nucleare, si iscrive come rappresentante di lista di uno dei partiti. Il primo lavoro arriva nel 2014: si intitola (Per la) via di casa, un album che contiene anche due brani in lingua tedesca. All'interno dell'album c'è anche la canzone che prende il nome della band, con la quale partecipano alla XXV edizione del festival Musicultura nel 2014. Il secondo album arriva il 4 dicembre 2015: è Bu Bu Sad, mentre tre anni dopo ecco il terzo lavoro in studio, Go Go Diva. Nel 2019 partecipano anche al Concertone del primo maggio a Roma, l'anno successivo accompagnano Rancore nella serata cover del Festival di Sanremo assieme a Dardust per interpretare il brano Luce (tramonti a nord est) di Elisa. E' il preludio della partecipazione al Festival 2021 con Amare, contenuto anche nell'album My Mamma uscito il 5 marzo.

Per quanto riguarda la vita privata, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina non sono fidanzati, anche se in un’intervista doppia alla trasmissione Le Iene, i due hanno ammesso comunque che in passato qualcosa c’è stato. “Sporadicamente” e “saltuariamente”, ha riferito Dario Mangiaracina, ma Veronica Lucchesi ha subito ribadito che ora non c'è nulla.

