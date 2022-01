L'Eredità, il nuovo campione Enrico vince alla Ghigliottina nella puntata del 31 gennaio 2022

31 gennaio 2022 a

Un nuovo campione - l'ennesimo di questo inizio anno - a L'Eredità, il quiz-game in onda ogni giorno su Rai1 nella fascia preservale prima del Tg1 delle ore 20. Alla conduzione, ormai da anni, sempre Flavio Insinna. Il nuovo campione - oggi lunedì 31 gennaio 2022 - si chiama Enrico che riesce a prendersi lo scettro dopo un paio di tentativi a vuoto. E lo fa in maniera completa perché riesce a sbancare il gioco finale vincendo 13.750 euro (in gettoni d'oro).

Alla Ghigliottina il neo campione si presenta con un bottino di 110mila euro.che dopo alcuni dimezzamenti diventa di 13.750 euro. Le parole che deve legare sono mare, notte, perdere, padrone e verbo. Lorenzo cerca la soluzione con il termine voce ed è proprio la scelta giusta.

Al triello si erano presentanti, oltre ad Enrico anche Elenora e Benedetta, ma il neo campione con un guizzo è riuscito a prevalere riuscendo poi a completare la puntata vincendo al primo colpo.

