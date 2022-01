Propaganda Live, stasera lunedì 31 gennaio, recupera la puntata saltata per la Maratona Mentana. Le anticipazioni

31 gennaio 2022 a

Propaganda Live, si riparte. E si ricomincia stasera in tv, lunedì 31 gennaio. Un giorno strano per il programma condotto da Diego Bianchi, detto Zoro, che di solito viene trasmesso su La7 il venerdì. La passata settimana, però, nel pieno delle elezioni per il Quirinale, è stato sostituito dalla Maratona Mentana, lo speciale dedicato al voto per il nuovo presidente della Repubblica. Zoro e la sua squadra recuperano stasera e lo fanno con una puntata che viene dedicata proprio allo stesso tema: la movimentata settimana di Montecitorio che ha portato alla rielezione di Sergio Mattarella dopo scambi di accuse, veleni, critiche, attacchi personali, partiti spaccati e coalizioni a più voci.

Diego Bianchi stesso lo aveva annunciato venerdì: "Questa sera si va di Maratona Mentana, noi andremo in onda lunedì dalle ore 21.15". E così è. Ovviamente accanto a Zoro, oltre al fumettista Makkox, nome d'arte di Marco Dambrosio, ci saranno i protagonisti di sempre del programma: Paolo Celata, inviato politico di La7; Marco Damilano, direttore de L'Espresso; Francesca Schianchi, giornalista de La Stampa; Constanze Reuscher, corrispondente dall'Italia del Die Welt. In studio anche Memo Remigi, mentre il sottofondo musicale sarà curato dalla Propagandaorkestra formata da Roberto Angelini, Giovanni Di Cosimo, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Daniele Coffee Rossi e Daniele Tittarelli.

Ospite di questa puntata anche Filippo Ceccarelli, giornalista di La Repubblica. Ma è annunciata anche la presenza dell'attrice Antonella Attili che si esibirà con un monologo. Naturalmente il reportage di Diego Bianchi sarà dedicato proprio alla settimana delle votazioni dei grandi elettori per il presidente della Repubblica. Zoro racconterà i fatti salienti, i retroscena, gli intrighi che alla fine hanno spinto alla rielezione del presidente uscente, Sergio Mattarella. Come sempre, Propaganda Live proporrà il monologo di Andrea Pennacchi. La scaletta prevede anche l'esibizione del comico, scrittore e attore Maurizio Milani (nella vita Carlo Barcellesi). L'ospite musicale, invece, sarà Yana.

