Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, lunedì 31 gennaio

Si prevede più intensa che mai la puntata di stasera, lunedì 31 gennaio, di Quarta Repubblica, il programma di attualità, politica, economia e cronaca condotto da Nicola Porro su Rete 4. Inizio a partire dalle 21.20 per la trasmissione che ha annunciato la presenza di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Alla luce di quanto è accaduto nelle elezioni per il presidente della Repubblica, è facile immaginare che l'intervista di Meloni sarà particolarmente esplosiva e di sicuro l'unica donna a capo di un partito in Italia, non risparmierà cannonate agli altri partiti di centrodestra che hanno sostenuto il bis di Sergio Mattarella alla guida del Paese.

Le elezioni del presidente della Repubblica, ampiamente dibattute negli ultimi giorni, quali ripercussioni causeranno sull'attività del governo guidato da Mario Draghi? L'esecutivo deve fronteggiare numerosi problemi. Dal caro bollette al lockdown effettivo per alcune attività, dai disagi che devono affrontare le famiglie, alla crisi economica che sta mordendo molte imprese. Sono passati due anni esatti dalla dichiarazione dello stato di emergenza a causa del Covid. A che punto siamo? Davvero inizia a vedersi una luce in fonde al tunnel?

Questa sera il faccia a faccia di Nicola Porro sarà con Nicola Maccanico, amministratore delegato di Cinecittà spa. Ovviamente numerosi e come sempre autorevoli gli ospiti di Quarta Repubblica. Parteciperanno al dibattito il presidente di Fise Assoambiente, Chicco Testa, Stefano Cappellini de La Repubblica, Daniele Capezzone de La Verità, Valentina Furlanetto di Radio 24-Il Sole 24 ore. Da segnalare anche un'inchiesta sui no che in Italia impediscono di utilizzare fonti di energia disponibili, un viaggio nelle terre pugliesi teatro anni fa delle proteste anti Tap e una ricostruzione delle cause che stanno determinando l’aumento del prezzo della carne e di altri beni di prima necessità. Naturalmente non mancheranno Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi, che daranno il loro contributo, non senza ironia, ai temi del giorno.

