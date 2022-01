Stasera in tv lunedì 31 gennaio, appuntamento con Freedom oltre il confine: le anticipazioni

31 gennaio 2022 a

Stasera in tv, lunedì 31 gennaio, su Italia 1 continua il viaggio di Roberto Giacobbo che conduce Freedom – Oltre il Confine, programma di divulgazione che porta alla scoperta di storie, curiosità, leggende e luoghi molto particolari. Stavolta Freedom segue le tracce dei Rosacroce in Portogallo; va alla scoperta di mummie con Zahi Hawass in Egitto e ancora di tunnel in Sicilia e di amori karmici a Roma. Inoltre visita il Museo dell’Auto di Torino e spiega la Sindrome dell’Impostore. Dunque nuova tappa in Portogallo, stavolta per cercare di scoprire i segreti del Palácio da Regaleira, a Sintra. Il palazzo è un luogo che il poeta inglese Lord Byron definì un autentico Giardino dell’Eden. Tra simboli nascosti e luoghi suggestivi, il team continua a seguire le tracce dei Rosacroce e dei Templari.

In Egitto, invece, ancora un momento molto emozionante e ricco di sorprese con il servizio speciale dedicato alle mummie realizzato da Roberto Giacobbo con il professor Hawass. Già in passato il programma si è occupato dell'Egitto e del suo passato, tema che da sempre interessa molto i telespettatori. Freedom approda anche in Sicilia, alla volta delle spettacolari Gole dell’Alcantara. Il loro attuale aspetto è originato dall’invasione di imponenti colate laviche che si sono avvicendate nel corso di 8.000 anni di eruzioni e che nei diversi tratti del fiume assumono le più svariate forme. Nelle gole si nascondono anche molte leggende, come quella di un misterioso tesoro collocato nel cuore della roccia vulcanica, alla fine di un tunnel che conduce nelle profondità della Basilica di Santa Maria Assunta, a Randazzo.

Nella capitale, a Villa Farnesina, le telecamere di Freedom raccontano gli affreschi di Raffaello della Loggia di Amore e Psiche. E' senza dubbio uno spunto adatto per parlare degli amori karmici. Il destino, in amore, può influire sulle nostre scelte oppure no? La sindrome al centro della puntata è quella dell’Impostore, una patologia molto più comune di quanto si possa immaginare. Infine la tappa al museo che stasera è il Mauto di Torino.

