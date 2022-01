Grande Fratello Vip 6, uno tra Soleil Sorge, Delia Duran e Giucas Casella subito in finale: televoto decisivo stasera in tv 31 gennaio su Canale5

31 gennaio 2022 a

Stasera in tv - oggi lunedì 31 gennaio 2022 - puntata cruciale del Grande Fratello Vip 6. Il reality in onda su Canale5 dalle ore 21,30, quando mancano una quarantina di giorni alla fine, stabilirà con il televoto il primo finalista di questa edizione. Un momento dunque di grande interessa per la trasmissione condotta da Alfonso Signorini e destinato a catturare grande attenzione considerati i tre concorrenti che si sfidano per strappare il passi: si tratta di due che sono entrati nella casa all'inizio del reality - Soleil Sorge e Giucas Casella - più Delia Duran che si è aggiunta al cast pochi giorni fa.

Dunque non ci sarà alcuna eliminazione ma un telefoto per decretare il primo finalista di questa sesta edizione del GF Vip. Una sfida nella sfida è quella tra Soleil e Delia, protagoniste del triangolo con Alex Belli (squalificato a fine dicembre). Un rapporto di alti e bassi tra le due concorrenti e mai decollato nonostante alcune provocazioni. In più Delia ha saputo farsi apprezzare dentro la casa. Insomma il televoto sembra come mai apertissimo. Senza dimenticare che il triangolo Sorge-Duran-Belli si arrichirà di un nuovo capitolo: Delia nella precedente puntata si è tolta la fede, mentre in quella di oggi verrà letta una lettera di Soleil destinata proprio ad Alex.

Sul fronte degli altri concorrenti, Alessandro e Sophie continuano a litigare per poi fare pace anche se i punti di incontro tra i due sembrano non combaciare mai. La tronista di Uomini e Donne si è infuriata per gelosia e centra di nuovo Delia. Nella famosa serata in cui lei si è scatenata a ballare per la Codegoni, Alessandro le ha riservato qualche sguardo di troppo. Vedremo se in puntata riusciranno a chiarirsi.

