Stasera in tv lunedì 31 gennaio, su Rai 1 l'ultima puntata di Non mi lasciare: ecco come finisce

31 gennaio 2022 a

Dopo la fine della fiction La Sposa, stasera in tv, lunedì 31 gennaio, su Rai 1 si chiuderà anche Non mi lasciare. E potrebbe essere una chiusura definitiva per la miniserie thriller della televisione di Stato diretta da Ciro Visco. Sono ormai le ultime indagini per Elena Zoni, colpita da un tragico incidente avvenuto nell'episodio precedente. Ma come finirà la storia che vede protagonisti Vittoria Puccini e Alessandro Roia? Ovviamente non mancano le anticipazioni sulla conclusione di Non mi lasciare.

Diamo uno sguardo alla trama della puntata di questa sera. Mentre Elena, miracolosamente sopravvissuta all’incidente, è ricoverata in ospedale, Daniele e i suoi uomini riescono a scoprire dove si è rifugiato Andrea, il carceriere di Angelo. Andrea anche stavolta ce la fa a fuggire, ferendo gravemente uno degli uomini della task force e cerca rifugio da quello che ritiene, da tutta la vita, il suo maestro il quale, però, inaspettatamente non si rivela tale. Nel frattempo qualcuno ha trafugato dall’auto di Elena tutti i documenti che aveva trovato nell’orfanotrofio. Elena e Daniele ricostruiscono, grazie alle testimonianze di chi c’è stato, la drammatica storia degli abusi che sono stati perpetrati nella struttura.

Ma eventi, assolutamente inattesi, rimetteranno in discussione l’ultimo capitolo delle indagini. Insomma non mancheranno di certo i colpi di scena in una miniserie che è stata apprezzata dal pubblico televisivo. Nel giro di due giorni la Rai vede concludersi due fiction che sono andate bene, in particolare La Sposa, che nella puntata di domenica ha inchiodato sulle poltrone quasi sette milioni di italiani. Le serie continuano a essere un punto di forza della televisione di Stato, come del resto avviene ormai da decenni. E la programmazione continua in tal senso. Non a caso lunedì prossimo, 7 febbraio, è in palinsesto l'inizio della miniserie Màkari, basata sui romanzi di Gaetano Savatteri per la regia di Michele Soave.

