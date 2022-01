Stasera lunedì 31 gennaio torna Report: le anticipazioni

31 gennaio 2022 a

Stasera in tv, lunedì 31 gennaio, su Rai 3 appuntamento con Report. Inizio alle ore 21.20 per il programma condotto da Sigfrido Ranucci. La puntata si aprirà con Operazione scoiattolo di Luca Bertazzoni con la collaborazione di Goffredo De Pascale e Edoardo Garibaldi. Dopo aver provato a cercare i voti del Parlamento, alla fine Silvio Berlusconi ha rinunciato alla candidatura alla Presidenza della Repubblica. Report ripercorre gli ultimi anni di vita del quarto governo Berlusconi, la crisi politica che ne ha determinato la caduta con l’avvento dei tecnici a Palazzo Chigi. Il racconto intreccia lo scenario economico di quel periodo e le vicende giudiziarie che hanno influenzato l’attività politica di Silvio Berlusconi. Per la prima volta parla in esclusiva con Report, Noemi Letizia, nota per la sua festa di 18 anni del 2009 a cui partecipò fra lo stupore di tutti l’allora premier Silvio Berlusconi.

A seguire l’inchiesta Pacco, contropacco, doppio paccotto di Giorgio Mottola con la collaborazione di Norma Ferrara. Doveva essere un affare sicuro e vantaggioso, si è trasformato in uno dei più grandi scandali della storia recente del Vaticano. L’acquisto dei prestigiosi ex magazzini Harrods a Londra ha generato finora perdite superiori ai 100 milioni di euro. Secondo i magistrati si tratta di una colossale truffa in cui sarebbero rimasti impigliati cardinali, monsignori, funzionari della Santa sede e spregiudicati uomini d’affari. I soldi dei fedeli sono finiti, infatti, in un grottesco schema fraudolento che ricorda molto da vicino la trama del film Pacco, doppio pacco e contropaccotto. Attraverso gli interrogatori inediti dei protagonisti, interviste ai principali imputati e documenti esclusivi, Report ricostruisce l'intera vicenda.

E infine La vigile attesa di Manuele Bonaccorsi e Lorenzo Vendemiale. L’emergenza sembra passata ma di Covid si continua a morire: in Italia ci sono stati oltre 4 mila decessi solo nelle ultime due settimane. I vaccini hanno salvato migliaia di vite ed evitato che il bilancio fosse peggiore, ma bisogna perfezionare anche le terapie. Report spiegherà quali sono le cure che fin qui sono state impiegate per trattare i malati di Covid, e con quali risultati: a partire dal famoso protocollo sulla “vigile attesa”, stabilito dal Ministero della Salute, sospeso da una sentenza del Tar ma poi riconfermato dal Consiglio di Stato. Mentre a Milano, all'Istituto Mario Negri, da tempo viene sperimentata una possibile alternativa di cure precoci basate sugli antinfiammatori. Per il futuro, invece, le speranze sono riposte sui nuovi antivirali prodotti da Merck e Pfizer, che a breve arriveranno anche in Italia: ma come si usano, quanto sono efficaci, e che impatto avranno davvero nella lotta al Covid?

