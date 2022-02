Gianni Morandi, Sanremo: due matrimoni, la morte di una figlia e l'incidente

01 febbraio 2022 a

Gianni Morandi torna al Festival di Sanremo per la sesta volta da cantante in gara. Il mitico ragazzo di Monghidoro è stato capace di salire tre volte sul podio della kermesse canora: primo posto nel 1987 con Si può dare di più (con Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri), secondo nel 1995 con In amore (insieme a Barbara Cola), quindi terzo nel 2000 con il pezzo Innamorato (scritto da Eros Ramazzotti). Le precedenti partecipazioni risalgono al 1972 con Vado a lavorare (quarto posto) e al 1983 con La mia nemica amatissima. In un'altra occasione è stato il superospite (2008) mentre delle edizioni del 2011 e 2012 è stato il conduttore e direttore artistico. In questa edizione 2022 torna da concorrente con un brano scritto da Jovanotti intitolato Apri tutte le porte.

Morandi, 77 anni, è una delle colonne portanti della musica leggera italiana. In carriera ha venduto oltre 50 milioni di dischi in tutto il mondo grazie a successi come C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, Un mondo d’amore, In ginocchio da te, Scende la pioggia, Occhi di ragazza (che nel 1970 gli valse il terzo posto all’Eurovision Song Contest), Uno su mille, Banane e lampone e Bella signora. Recentemente grande successo ha avuto con L’allegria, pezzo scritto da Jovanotti e arrivato dopo un periodo difficile della sua vita. Morandi infatti è stato protagonista di un brutto incidente domestico nella sua casa bolognese: mentre bruciava sterpaglie nella sua abitazione è caduto nelle fiamme subendo ustioni su mani e gambe che gli sono costate un lungo ricovero in ospedale e una complicata riabilitazione.

Due i matrimoni per il cantante - ma anche attore in diversi film e fiction per la tv - con Laura Efrikian e Anna Dan. Con Efrikian è stato sposato dal 1966 al 1979 e insieme hanno avuto tre figli (Serena, morta però poche ore dopo, Marianna a lungo compagna di Biagio Antonacci, e Marco, musicista anche lui). Con Dan sono sposati dal 2004 e dal loro amore è nato Pietro (anche lui musicista). Il gossip negli ultimi anni ha registrato i racconti di flirt con Morandi da parte delle attrici Laura Pitagora e Serena Grandi.

