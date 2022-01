Ascolti tv, la Rai vince la sfida della domenica. Quasi sette milioni di telespettatori per La sposa

31 gennaio 2022 a

Domenica sera, 30 gennaio, da brindisi per la Rai che con il finale de la fiction La Sposa, con Serena Rossi e Giorgio Marchesi a vinto la sfida degli ascolti. La serie aveva sempre ottenuto grande attenzione nelle precedenti puntate e sono stati quasi sette milioni i telespettatori che hanno guardato l'ultima. La storia di Maria e Italo, ha dunque appassionato i telespettatori che hanno sempre garantito un ottimo share. Il secondo gradino del podio degli ascolti domenicali, se lo sono giocati Paolo Bonolis e Fabio Fazio, rispettivamente conduttori di Avanti un Altro! Pure di Sera, su Canale 5 e Che tempo che fa su Rai 3.

E' stato Bonolis a vincere, conquistando 2.689.000 spettatori e segnando il 12.1% di share. Ha battuto Fazio di poco, visto che il programma di Rai 3 è riuscito a catturare 2.527.000 spettatori, segnando uno share del 10.1% a cui poi si è aggiunto Che Tempo che Fa – Il Tavolo, in onda dalle 22.23 alle 23.51, che ha interessato 1.522.000 spettatori arrivando al 7.8% di share.

Su Rai 2, invece, The Rookie è stato seguito da 1.017.000 spettatori con il 4% di share e Csi Vegas ha totalizzato 741.000 telespettatori con il 3.1%. Su Italia 1 Deadpool 2 è stata la scelta di 996.000 spettatori che hanno permesso di arrivare al 4.4%. La programmazione di Rete 4 prevedeva Controcorrente e l'intenso dibattito sul voto per il Quirinale. In questo casi gli spettatori sono stati 685.000 spettatori con il 3.9% di share. Su La7 In Onda Prima Serata, anche in questo caso commenti sul voto per l'elezione del presidente della Repubblica, ha ottenuto il 3.7% di share arrivando a 903.000 spettatori. Infine su Tv8 Un Amore Inaspettato è stato visto da 298.000 spettatori con l'1.3% di share mentre sul Nove The best of Aldo, Giovanni e Giacomo ha segnato il 2.5% con 547.000 spettatori.

