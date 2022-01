Sanremo, Amadeus annuncia la scaletta delle prime due serate

30 gennaio 2022 a

a

a

L'edizione numero 72 del Festival di Sanremo è arrivata ai nastri di partenza. Da martedì primo febbraio a sabato 5, saranno 25 i cantanti in gara che si sfideranno sul palco dell'Ariston. Al timone del concorso musicale ci sarà per la terza volta di fila Amadeus, che questa sera - domenica 30 gennaio - durante la diretta del Tg1 ha svelato la scaletta degli artisti delle prime due serate.

Amadeus annuncia i brani della serata cover di Sanremo

Martedì saliranno sul palco più famoso della musica italiana i primi dodici artisti. Saranno Gianni Morandi con Apri tutte le porte, Noemi con Ti amo non lo so dire, La Rappresentante Di Lista con Ciao ciao, Yuman con Ora e qui, Giusy Ferreri con Miele, Dargen D'Amico con Dove si balla, Achille Lauro con Domenica, Rkomi con Insuperabile, Mahmood e Blanco con Brividi, Michele Bravi con Inverno dei fiori, Ana Mena con Duecentomila ore, Massimo Ranieri con Lettera di là del mare. L'ordine elencato da Amadeus nel corso del Tg1 non è quello di esibizione, bensì è casuale.

RTL 102.5 e Radio Zeta, dall'1 al 5 febbraio, in radiovisione da Sanremo. Alla conduzione Cristiano Malgioglio

Mercoledì, di conseguenza, toccherà agli altri 13 artisti esibirsi sul palco dell'Ariston. Sono Irama con Ovunque sarai, Aka 7even con Perfetta così, Emma con Ogni volta è così, Highsnob e Hu con Abbi cura di te, Iva Zanicchi con Voglio amarti, Sangiovanni con Farfalle, Matteo Romano con Virale, Le Vibrazioni con Tantissimo, Fabrizio Moro con Sei tu, Elisa con O forse sei tu, Ditonellapiaga e Donatella Rettore con Chimica, Giovanni Truppi con Tuo padre, mia madre, Lucia e Tananai con Sesso occasionale. Anche in questo caso, non si tratta dell'ordine di esibizione. A questo punto non resta che attendere la serata di martedì per dare il via alla gara e scoprire chi sarà l'artista che trionferà e si esibirà all'Eurovision Song Contest a Torino. Ricordiamo che lo scorso anno furono i Maneskin a trionfare a Sanremo e al contest internazionale.

Amadeus, il conduttore di Sanremo grande tifoso dell'Inter: l'amore con Giovanna e il figlio Josè Alberto in onore di Mourinho

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.