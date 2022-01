Fabio Rovazzi, è Kokeshi la ragazza del cantante di Andiamo a comandare, colpito da poco da un lutto in famiglia

30 gennaio 2022 a

A Il tavolo, la seconda parte di Che tempo che fa in onda questa sera domenica 30 gennaio dalle 22,15 su Rai 3, ci sarà anche Fabio Rovazzi. Il cantante, youtuber e conduttore sarà tra gli ospiti del programma condotto da Fabio Fazio, insieme a Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Mago Forrest, Maurizio Ferrini, Simona Ventura, Cristiano Malgioglio, Lello Arena, Francesco Paolantoni e Alessandro Gassmann.

Fabio Piccolrovazzi, conosciuto come Fabio Rovazzi, nasce il 18 gennaio del 1994 a Milano. Il padre Stefano, deceduto nel 2010, è un dottore molto conosciuto a Milano, la madre - Beatrice - è una stimata biologa. Durante l'adolescenza si fa conoscere su Facebook e YouTube con video comici apprezzati da migliaia di utenti. Lascia il liceo artistico e si dedica completamente alla sua passione, dove si fa notare da J-Ax. Così nel 2015 collabora per la sua trasmissione Sorci verdi trasmessa in seconda serata su Rai 2. inoltre, lavora anche ai video musicali di Merk & Kremont e Fred De Palma. Il 28 febbraio 2016 ecco la svolta: Rovazzi pubblica sui social network il video di un brano musicale da lui interpretato, Andiamo a comandare, realizzato in collaborazione con Danti dei Two Fingerz, che col passare dei mesi diventa un tormentone estivo, entrando nella classifica dei singoli più venduti di giugno 2016, raggiungendo la prima posizione il 29 luglio seguente e venendo certificato disco di platino. L'11 settembre 2016 entra a far parte del cast degli ospiti di Quelli che il calcio di Rai 2, mentre il 2 dicembre dello stesso anno ha pubblicato il suo secondo singolo, Tutto molto interessante, che riscosse un buon successo. Il terzo singolo arriva nel 2017, a maggio, dove duetta con Gianni Morandi in Volare. Nel 2018 esce Faccio quello che voglio, caratterizzato dalla partecipazione vocale di Al Bano, Emma Marrone e Nek mentre il video ha visto la partecipazione di Gianni Morandi, Carlo Cracco, Eros Ramazzotti, Fabio Volo, Rita Pavone, Massimo Boldi, Flavio Briatore, Roberto Pedicini e Diletta Leotta. Il video ha vinto il premio come miglior videoclip italiano 2018-2019 durante la terza edizione di IMAGinACTION. L'anno successivo pubblica il quinto singolo Senza pensieri, con la collaborazione di Loredana Bertè e J-Ax, mentre nel 2021 esce il sesto singolo, in cui duetta con Eros Ramazzotti: è La mia felicità. Ha preso anche parte a una puntata di Don Matteo.

Rovazzi è stato fidanzato con la modella russa Karina Bezhenar. I due si sono conosciuti grazie a Chiara Ferragni, attuale moglie dell’ex migliore amico Fedez. Attualmente è impegnato con Karen Rebecca Casiraghi in arte Kokeshi. Poche settimane fa ha perso la nonna, mentre il nonno era scomparso a causa del Covid.

