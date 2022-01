Amadeus, il conduttore di Sanremo grande tifoso dell'Inter: l'amore con Giovanna e il figlio Josè Alberto in onore di Mourinho

30 gennaio 2022 a

Tra gli ospiti della puntata odierna - domenica 30 gennaio - di Che tempo che fa, in onda alle 20 su Rai 3, ci sarà anche Amadeus. Il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo sarà in collegamento dalla Città dei Fiori, intervistato da Fabio Fazio.

Amadeus, pseudonimo di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, è nato a Ravenna il 4 settembre 1962. Conduttore televisivo, radiofonico, showman e disc jockey italiano, è al timone del Festival di Sanremo dall'edizione del 2020. A sette anni si trasferisce a Verona, dove inizia a frequentare la radio locale Radio Verona e successivamente, dal 1984 al 1986, Radio Blu. Entra in contatto con Claudio Cecchetto, presentandosi come doppiatore che vive a Milano, una bugia, ma il suo talento piace al noto produttore, che scommette su di lui. Così, nel 1986 debutta su Radio Deejay, dove conoscerà i suoi grandi amici Fiorello, Jovanotti e Marco Baldini. Nel 1988 esordisce in tv nel programma Mediaset 1, 2, 3 Jovanotti, mentre nel 1993 viene chiamato alla conduzione del Festivalbar insieme a Claudio Cecchetto, Fiorello e Federica Panicucci. Nel 1999 si trasferisce in Rai, dove ha condotto in prima serata su Rai 2 Festa di classe. Fa parte della giuria di qualità del Festival di Sanremo condotto da Fabio Fazio. mentre a settembre è al timone di Domenica in, per l'edizione 1999/2000. Nell'autunno 2000 conduce In bocca al lupo!, mentre a luglio 2002 porta in tv L'Eredità, dove conoscerà l'attuale moglie Giovanna Civitillo. Nel 2006 torna in Mediaset, ma senza ottenere molto successo. Così dopo due anni compie il viaggio inverso, tornando con Mezzogiorno in famiglia. Partecipa quindi come concorrente a Tale e quale show, conduce Reazione a Catena e, dal 2017, è alla conduzione de I soliti ignoti. Conduce anche L'anno che verrà per diverse edizioni, l'ultima il 31 dicembre 2021 a Terni, mentre dal 2020 conduce ed è direttore artistico del Festival di Sanremo, assieme all'amico di sempre Fiorello.

Per quanto riguarda la vita privata, Amadeus - daltonico e grande tifoso dell'Inter - è stato sposato dal 1993 al 2007 con Marisa Di Martino, dalla quale ha avuto una figlia, Alice, nata nel 1997. In seguito, a L'Eredità, ha conosciuto l'attuale moglie Giovanna Civitillo. I due nel 2009 hanno avuto un figlio, José Alberto, il cui nome è un omaggio all'allenatore Josè Mourinho che nel 2010 ha vinto il triplete con l'Inter.

