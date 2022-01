Stasera in tv, domenica 30 gennaio su La7 puntata speciale di In Onda. Gli ospiti e le anticipazioni

30 gennaio 2022 a

Puntata speciale di In Onda questa sera - domenica 30 gennaio - su La7, a partire dalle 20,30. Il programma di approfondimento condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo andrà in onda fino alle 23, e tratterà tanti temi di attualità, a partire dalla conferma di Sergio Mattarella come presidente della Repubblica.

In studio, assieme ai due conduttori al timone del programma dal 28 giugno scorso, ci saranno tanti ospiti:l'ex direttore del Corriere della Sera, Paolo Mieli; il conduttore di Atlantide, Andrea Purgatori; l’ex segretario del Pd, Pier Luigi Bersani; il fondatore e direttore della versione online de il Fatto Quotidiano, Peter Gomez Homen; l'ex ministro degli Esteri, Emma Bonino; l'ex premier Mario Monti. E ancora, la caporedattrice del settimanale Oggi, Marianna Aprile; il classicista Luciano Canfora e l'astronoma, astrofisica ed ex assessore all’istruzione e alla ricerca scientifica della Regione Calabria, Sandra Savaglio.

David Parenzo sarà in collegamento da casa e non sarà presente in studio. Il giornalista, infatti, pur risultando negativo al tampone, è in isolamento in quanto contatto di positivo al Covid 19. Inizialmente sarebbe dovuta andare in onda una puntata di Atlantide sul giorno della memoria, celebrato giovedì 27 gennaio. Le elezioni del nuovo presidente della Repubblica, però, hanno cambiato la programmazione del canale: così questa sera sarà trasmessa una lunga puntata di In Onda. Appuntamento dunque alle 20,30 su La7.

