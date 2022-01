Stasera in tv domenica 30 gennaio, su Canale 5 appuntamento con Avanti un altro! Pure di sera: le anticipazioni

30 gennaio 2022 a

a

a

Questa sera, domenica 30 gennaio, su Canale 5 torna l'appuntamento con Paolo Bonolis e Luca Laurenti: alle 21,30, infatti, è in programma Avanti un altro! Pure di sera. Il noto conduttore romano aprirà nuovamente le porte del bizzarro mondo da lui creato con la versione extra large del game show, che ospiterà volti noti del mondo televisivo. Il gioco prevede la formazione di due squadre che, a rotazione, si misurano con le bizzarre e imprevedibili domande. E in ogni appuntamento, in un clima di allegria e leggerezza, l’interminabile fila di concorrenti proverà a giocarsi il tutto per tutto per aggiudicarsi la vittoria e il montepremi.

Stasera in tv domenica 30 gennaio, su Rai 1 l'ultima puntata de La sposa: le anticipazioni

Questa settimana le categorie che si giocheranno il tutto per tutto per aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale saranno Artisti e Manie. Per le due squadre scenderanno in campo anche Enzo Paolo Turchi e Pago. Tra gli ospiti che porranno all’interminabile fila di concorrenti bizzarre e imprevedibili domande ci sarà Iva Zanicchi.

Che tempo che fa, ospite Roberta Metsola in esclusiva: ha sostituito Sassoli come presidente del Parlamento Europeo

Sempre presenti il mitico salottino capitanato da Miss Claudia e i personaggi storici. Tra questi, saranno presenti il Bonus Daniel Nilsson, la Bonas Sara Croce, la Bona Sorte Francesca Brambilla e la Regina del Web Laura Cremaschi. Immancabile, infine, la sfida finale contro lo scorrere dei secondi tutta al contrario che incoronerà il campione della serata. Quale sarà la squadra che si porterà a casa il montepremi finale? Appuntamento alle 21,30 su Canale 5 per scoprirlo.

Paolo Bonolis, la moglie Sonia Bruganelli e il segreto della coppia: "Ci ignoriamo serenamente"





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.